БОР: Хунта организует поставку мигрантов на другие пограничные пункты пропуска 7 17.11.2021, 13:47

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Режим меняет тактику?

C самого утра от погранперехода Брузги курсируют автобусы внутренних войск с мигрантами на другие пункты пропуска, сообщает телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Все говорит о том, что синепалый меняет тактику и, помимо массированной атаки на пункте Брузги, планирует такие же нападения на границы соседних стран на остальных пунктах пропуска.

В автобусах перевозят самых «отличившихся» вчера мигрантов для активных действий в других местах. Также нам сообщают, что активизировались мигранты в Минске. Их собирают в группы для отправки в приграничные зоны уже сегодня.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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