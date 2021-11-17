«Минскводоканал» рассказал о самом большом долге за воду 26 17.11.2021, 13:54

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Одной пени там — на 7,7 тысячи.

Начальник центра по расчетам с потребителями «Минскводоканала» Наталья Субботко рассказала агентству «Минск-Новости» , сколько должников по воде есть в Минске (много) и какая задолженность самая большая (выше 10 тыс.).

— Из 847 тыс. лицевых счетов дебиторская задолженность имеется по 119 тыс., при этом у 93% должников срок задолженности не превышает месяца, — уточнила чиновница.

То есть каждый седьмой житель Минска просрочил оплату воды. Но специалисты водоканала не видят в этом ничего необычного. Говорят, так всегда в сентябре, когда детей собирают в школу и забывают оплатить «коммуналку». При этом 7% неплательщиков имеют задолженность более трех лет. С ними борются как умеют.

— Создана бригада по отключению, ставим заглушки, перекрываем воду. Самостоятельно включить человек не сможет. Чтобы вернуть себе водоснабжение, потребителю нужно будет оплатить весь долг и 14 рублей за услугу по подключению воды, — объяснила Субботко.

Для тех, кто живет и с отключенным светом (водой, электричеством), вводят выселение либо переселение. По словам начальницы, такие иски они подают в суд ежемесячно.

— На данный момент самый большой должник за услуги водоснабжения и водоотведения — житель одного из домов на улице Брилевской. Сумма его долга составляет 2769 рублей плюс почти 7,7 тыс. рублей пени. Квартира давно осталась без газа, света и воды, — сообщили в «Минскводоканале».

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