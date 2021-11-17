«Ник и Майк»: Первый блок БелАЭС остановили из-за проблем с турбиной 9 17.11.2021, 14:19

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Фото: ТАСС

Поломка была отнюдь не «плановой».

Новая «плановая» (на самом деле – нет) остановка первого блока БелАЭС связана с проблемами турбины. Проблема неожиданная. Быстрыми темпами увеличивалась вибрация на опорных подшипниках вала турбины, сообщает «Ник и Майк».

Отключать должны были еще на прошлой неделе, однако дождались пока энергоблок отключит автоматика. Не отключали, чтобы выжать максимум киловатт для продажи в ту же Украину и Литву. Денег-то в бюджете совсем нет.

К сожалению, уровень принятия решений и оценки рисков, что по ковиду, что по БелАЭС – примерно одинаковый. Хунта подавляет инициативу и здравый смысл. А щелканьем каблуков проблемы не решаются.

И это только начало. Напомним про жесткие чистки профессионалов по всей стране..

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