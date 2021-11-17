В Конгрессе США потребовали ввести санкции против «Газпрома» 17.11.2021, 14:26

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Республиканцы обратились к главе Госдепа.

Республиканцы в конгрессе США обратились с письмом к главе Госдепа Энтони Блинкену, в котором призвали ужесточить санкции против России, включив в черные списки «Газпром» и компании горнометаллургической отрасли, сообщает finanz.ru.

Политика администрации Джо Байдена в отношении Кремля, включая разрешение на проект «Северный поток-2», демонстрирует «слабость», говорится в документе, который старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (от штата Техас) и весь республиканский состав подкомитета по Европе, энергетике, окружающей среде и киберпространству.

Россия продолжает «военное вмешательство» в дела Украины, которая является «стратегическим партнером» США, при этом Белом дом не подкрепляет «жесткую осуждающую риторику реальными действиями», пишут конгрессмены.

«Мы призываем администрацию Байдена немедленно рассмотреть: увеличение со стороны США помощи Киеву в сфере безопасности и убеждение наших союзников и партнеров поступать так же. Эта помощь должна включать в себя соответствующее смертоносное оружие и средства противовоздушной обороны, поставляемые без промедлений», - говорится в письме.

Кроме того, авторы обращения требуют ввести санкции против «Газпрома», а также ключевых отраслей российской промышленности, включая металлургическую и горнодобывающую.

«Газпром», напомним, стал практически единственной крупной сырьевой госкомпанией, не попавшей под санкционные меры в 2014 году. Корпорация, имеющая монопольное право на экспорт трубопроводного газа из России, по-прежнему может привлекать валюту на внешних рынках капитала, в отличие, например, от «Роснефти», которой закрыт доступ к займам на срок больше 14 дней. В 2021 году «Газпром» пять раз выходил на рынок с займами в иностранной валюте. В январе он разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов, в феврале - 6-летние на 1 млрд евро, в июне - 6-летние на 500 млн швейцарских франков, в июле - 10-летние на 1 млрд долларов, в ноябре 7-летние - на 500 млн евро.

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