Повернут ли орды обманутых нелегалов в Дрозды? 2 17.11.2021, 14:36

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фото: anadolu agency

Гибридная война серьезно ударит по Лукашенко.

Нелегалы, направляемые белорусскими силовиками, попытались штурмом взять границу Польши. Гибридная война Лукашенко против стран НАТО откровенно обостряется..

Сайт Charter97.org решил посмотреть, что думают читатели сайта о ситуации на западной границе.

«Уничтожение инфраструктуры границы соседнего государства влечет за собой уголовное дело. Иракцы, не поддавайтесь на призывы белорусских силовиков, иначе вас всех ждут тюрьмы Польши».

«Ждем орды обманутых курдов в Дроздах. Другой концовки этой истории я не вижу».

«Сам себе нагадил. Беловежскую пущу загадили. Представить невозможно. БРСМ на уборку территории».

«Безнаказанность диктатора в течение полувека привела к предсказуемым последствиям. А теперь «озабоченности» уже недостаточно. Пора перекрывать всякое движение на границе, пора отключать систему SWIFT, иначе Европа получит полноценную, а не гибридную войну. Диктатор безумен. И мне страшно. Страшно за наш народ, за страну, за наших детей и внуков. Может, это и есть триггер, чтобы весь народ поднялся и сказал свое слово?»

«Польша должна знать, что народ Беларуси не хочет воевать с ними, а это все происки лукашистов».

«Среди этих мигрантов полно радикалов, отморозков и террористов! Ну что, Меркель, поговорила с мозаичным психопатом? А камни и бревна услужливо подложили беларусские пограничники. Полякам пора применять резиновые пули. Водометы и свето-шумовые гранаты уже начали применять. А белорусам задуматься: куда повернет эта орда, после того, как их не пропустят в ЕС? Скорее всего, когда у них закончатся деньги, повернут в белорусские города, чтобы заниматься грабежом и кражами!»

«Всех до единого возвращать домой. Они уже нарушили закон, нелегально пересекая границу. Средства на возвращение мигрантов назад требовать с властей Беларуси как непосредственного и основного участника этих безобразий. В случае отказа конфисковывать имущество режима за рубежом и на эти средства решать миграционный кризис. Но главное – каждый мигрант может быть потенциальным террористом. Всех отправлять назад!»

«Лукашенко и Макей окончательно разрушают репутацию Беларуси в мире. Каждые полчаса по всем теле и радиоканалам мира идет информация о том, как белорусское правительство обманывает мигрантов ложными обещаниями легкого доступа в ЕС через белорусскую границу, а затем бросает их замерзнуть в лесу. Постоянно распространяется информация о том, что белорусский режим заслужил самые жесткие экономические и политические санкции за бесчеловечное обращение с беженцами. Даже в августе 2020 столько много информации о событиях в Беларуси не давали. Лукашенко сам себе роет могилу».

«Все эти люди по международным меркам не являются беженцами! Они – туристы, прибыли в Беларусь по туристическим визам. Только не забывайте, что среди них очень много исламских террористов под видом беженцев. Всех туристов до единого следует возвратить домой. Их нужно сажать в те же самолеты, что привезли, и отправлять туда, откуда они приехали. Сейчас они летят через Москву».

«Вечером 15 ноября в программе BBC World Service мусульманские женщины рассказали журналистам, что ночью пьяные белорусские военные резали проволоку на польских заграждениях, а потом силой выталкивали женщин через заграждения на польскую сторону».

«Здесь два варианта, просматривается в дальнейшем! Либо мигранты будут выполнять все требования банды, а именно — идти напролом и штурмовать границу, либо они восстанут против них, осознавая, в какую западню они попали! Денег на обратную дорогу у них нет, они продали в своей стране последнее и уезжали в основном семьями, а деньги у них изъяла преступная банда. Возвращать их обратно также не намерена! Поэтому они устроили в лагере мигрантов стрельбу, намекая на то, что если не будете выполнять все наши команды, то пустим в расход. Для них такие действия — это уже обычная практика. Но наша задача на сегодня – это наблюдать за всем этим процессом со стороны и не вмешиваться! У нас сейчас народный «карантин», который набирает свои обороты! И это для нас главное! Выдохнется ли Таракан? Я думаю, что если на границе поставить жесткий заслон, то, безусловно, выдохнется! И этот миграционный кризис в дальнейшем, вызванный им искусственно, безусловно, ему «аукнется»!»

«Таракан ухватился за последнюю карту – создать гуманитарную катастрофу на границах Евросоюза. И под эту сурдинку выбивать для себя легитимацию. Вот только облом, это грозит не только стеной на границах, но и разрывом контрактов на бензин. А уж тут и зарыта кощеева колхозная игла».

«В безоружных белорусских патриотов, протестовавших против беззакония на выборах, лукашенковские преступники стреляли в упор, а польские пограничники при нападении, сопряженном с явной угрозой их здоровью и даже жизни, великодушно оттесняют мигрантов на сопредельную территорию. И президент Польши с автоматом не бегает вдоль границы…»

«Сочувствую и одновременно восхищаюсь поляками. Выдержка и воля – железные, подготовленность, решимость, адекватный ответ, хотя в такой ситуации можно и более жестко – дикари же лезут и нарываются... Просто браво! Молодцы! Маски сорваны и даже ябатьки увидели, что из себя представляет преступный режим, кого и как он использует».

«Это действительно плановая операция по перемещению нелегалов и отвлекающий маневр! Будьте бдительны и всегда будьте начеку! И все транслируйте всему миру, пусть все увидят истинное лицо Таракана и что он здесь вытворяет! Пожелаю всем нам удачи и всем нам победы над режимом! И не забываем про максимально возможные санкции против режима, какие только можно предпринять! И не забываем про то, что основной игрок на этом поле Путин, а Таракан его марионетка! И фашизм у них общий, и если здесь все «маски» давно уже сброшены, то там они еще ими прикрываются, а так они и травят, и массово убивают людей, а вот ответственность за все это, брать на себя не хотят! Победа будет все равно за нами, за свободой и демократией! Жыве Беларусь!»

«Подобный массовый психоз был только в фашистской Германии. Когда придет время нашего Нюрнберга, то все эти Тертели и Кубраковы будут блеять что-то в свое оправдание, но безнаказанность 37-го уже не прокатит».

«Пусть эти «мигранты» не косят под невиновных овец! Среди мигрантов есть много людей не из бедных, они должны знать, что принимать участие в беспорядках, устроенных на границе других государств – это преступление с их стороны! И как правило, преступления должны быть наказуемым. Что касается негодяя и его преступной хунты, то они за все содеянное должны быть объявлены террористами и привлечены к международному суду».

«Агрессия есть агрессия, попытка нарушения государственной границы. Предупредительный в воздух и далее по протоколу. А вообще — с семейкой Таракана давно пора по беспределу, доцеремонились с колхозной нечистью, никаких больше переговоров, работать как Штаты по Бен Ладану».

«Для сведения генерального прокурора РБ. Статья 371 УК РБ. Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь 3. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. Все эти люди по международным меркам не являются беженцами!»

«Меня во всем этом перемещении мигрантов удивляет только одно, на что они в будущем рассчитывали, на беззаботную райскую жизнь, по их меркам даже не работая, а живя только на пособие за счет государства или на что-то другое? Ведь если судить о том, что многие «нищеброды», это те же мигранты, прибывшие из ОАЭ, где непосредственно их мусульманский мир и где уровень ВВП на душу населения, на 30% выше, чем в той же Германии, так, где тут какая логика?..

Получается, что эти мигранты, это вовсе, не мигранты, а «ряженные» террористы, прибывшие сюда, по просьбе Таракана, чтобы устроить всю эту провокацию на границе. Также получается, если трезво рассуждать! То есть они не потерпевшие, а соучастники всей этой преступной банды, причем заранее прошедшие подготовку, чтобы устраивать беспорядки на границе! Таракан с ОАЭ на дружеской ноге, он им раздал наши земли не спрашивая нас, а взамен, он подвозит сюда обученных террористов на границу. Получается так!»

«Эти курды очень плохо изучили отзывы «покупателей» лукашенковских «услуг». А надо было бы. Узнали бы, что к чему бы Лукашенко ни прикасался, становится фекалиями. Только уже поздно. Самое разумное для них теперь – скорее валить домой».

«А о чем думали эти «мигранты» когда ехали в РБ? Я вам отвечу — о сказочной халявной жизни в Германии. Они это не скрывают даже. Нужно четко разделять два вида мигрантов: люди убегающие от войны и люди бегущие за халявной жизнью. Так вот, сейчас на границе с Польшей собрались 100% халявщиков. Эти халявщики проделали путь через Турцию, ОАЭ, Беларусь и собираются дальше продолжить свой вояж через Польшу, Литву и т.д. Убежали от войны они уже в Турции, там следовало и оставаться, ну или в «процветающей» РБ. Они остались? Нет. Т.к цель не побег от войны, а халява. Так что никого мне там не жалко, кроме детей, которые стали заложниками своих корыстных родителей».

«Смотрю ролики и вижу на границе только польских пограничников, а где наши доходяги? В лесу горит огонь — пожарные не едут тушить, в лесу рубятся деревья — лесхозу пофиг, массовые собрания, а милиции нету. Я что-то не узнаю ту Беларусь, что была раньше, а по БТ говорят, мол, дырявая граница и показывают, как мигранты уничтожают заграждения. Так граница дырявая с нашей стороны, как и весь режим белорусского фюррера».

«В ходе карательных операций в годы войны, фашистские оккупанты, использовали женщин и детей в качестве живого щита. Материалов на эту тему предостаточно. И как мы видим, что методы фашистских карателей в годы войны, ничем не отличаются от карателей Таракана, поэтому это лишний раз доказывает всему цивилизованному миру, что мы имеем дело с реальным фашизмом!

А также подтверждаются слова Артемия Троицкого, что это именно фашизм, только уже чистой воды и кристальной чистоты! Я с этим полностью согласен! Всю эту банду Таракана, перевоспитать уже невозможно, потому что они не отказываются от своих преступных действий, а судить их нужно! И это время, для них скоро наступит! Фашизм в центре Европы не нужен никому и он полностью обречен!»

«Какие это «военные», меня от таких «военных», начинает уже коробить, это те же каратели, только в военной форме, что по приказу Таракана «закатывали» людей в «асфальт», а затем получали за это медали! Человеческого в них уже ничего не осталось, ни грамма, это уже отработанный «шлак»! Других слов я уже не нахожу!

Остается только собрать их всех в одну кучу и передать всех в трибунал, других вариантов у меня уже нет! Не ровен час и вот эти «военные» начнут пускать мигрантов в расход, устроив вторые Куропаты, а затем спишут все на пандемию! А зачем им лишний балласт иметь, одевать, кормить и содержать... И я этим действиям с их стороны уже не удивлюсь, потому что у фашизма нет добрых намерений, не считая фальшивой маски на лице, которой для них теперь, уже нет!»

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