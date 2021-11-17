В российском Геленджике сотни людей вышли на площадь 3 17.11.2021, 14:59

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фото: Andrei Budkov

В городе проходит последний день слушаний по новому генплану.

В российском Геленджике сотни людей собрались возле дворца культуры на последний день слушаний по новому генплану города. Согласно ему, целые кварталы в 500-метровой полосе от моря могут поменять функциональное назначение. Строить и реконструировать частное жилье в них будет запрещено, сообщает BBC.

"Мы пришли на слушания! Вы должны быть готовы к таким организационным вопросам! - толпа людей стоит возле единственной двери во дворец культуры. Они пытаются пройти внутрь, вход перегораживают мужчины в масках. - Люди пришли проголосовать против генплана!"

Не получив ответной реакции, толпа начинает скандировать: "На улицу! На улицу!" - люди требуют, чтобы чиновники вышли наружу. "Какое скотство устроили", - комментирует задумчивый голос в толпе.

Слушания по новому проекту генплана начались еще 25 октября. За три недели они прошли во всех сельских округах, входящих в состав курорта. Сегодня финальный день, после которого проект будет отправлен на доработку с учетом поступивших замечаний.

С утра в соцсетях Геленджика разошлось видео с колонной автозаков Росгвардии - они попали в кадр на одной из улиц.

Пошли слухи о том, что для сохранения порядка в город направлены полтысячи росгвардейцев. Однако, по словам очевидцев, дворец культуры охраняли только полицейские и казаки. Площадь перед ДК была оцеплена, людей пропускали к зданию через рамку металлоискателя, хотя особо не досматривали. Но горожане позже заметили автозаки на территории санатория неподалеку от центра. Также машина полиции перегородила съезд на ближайшую крупную парковку.

Как и в других поселках, дворец культуры Геленджика не вместил всех желающих поучаствовать в слушаниях. Сотни людей остались стоять на площади перед зданием на ветру и холоде - на черноморском побережье во вторник было объявлено штормовое предупреждение.

"Горожан сильно встревожило то обстоятельство, что внезапно большой зал закрыли на ремонт и сообщили, что слушания будут в зале на 160 мест, - рассказал один из очевидцев, житель Геленджика Андрей Будков. - При этом прошла информация о том, что есть негласный приказ от администрации максимально набить зал "своими" сотрудниками, бюджетниками, директорами школ, вплоть до уборщиц".

Тем не менее, по отзывам собравшихся, основная часть активистов все же попала на обсуждение. Все дни, пока шли слушания, специальные координаторы, назначенные жителями, собирали письменные замечания к проекту генплана от каждого квартала, чтобы представить их разработчикам проекта. "Мы доверяем нашим координаторам, - объяснила жительница города Юлия Жигульская. - Лично моя семья и друзья не рассчитывали на конструктивные ответы на улице. Люди пришли для количества, чтобы показать властям, насколько обеспокоен город и неравнодушен к данному мероприятию".

Позже к горожанам, оставшимся за дверью, вышел глава администрации Геленджика Алексей Богодистов. Он в очередной раз заявил жителям, что новый генплан не угрожает их участкам.

"Никто никого не собирается переселить! Это ваши дома, и вы их собственники! Никто, даже если захочет, их не сможет снести. Услышьте меня, я вам об этом говорю", - взывал он. Градоначальник рассказал, что работники администрации приняли "в обработку" более шести тысяч заявлений. Он заверил собравшихся, что власти намерены "максимально отстоять интересы жителей".

"Благодарен всем жителям, которые пришли сегодня обсудить проект генерального плана нашего родного города, - отметил Алексей Богодистов в своем телеграм-канале. - Не обошлось без провокаторов, которые периодически не давали людям услышать ответы на волнующие их темы, но в целом ответили всем обеспокоенным гражданам на их беспокойства".

По словам активистки Жанны Климушиной, обсуждение проекта в зале проходит спокойно: "Мы хорошо подготовились, внимательно изучили материалы генплана, - говорит она. - Выступали по заранее составленному списку. Главное требование - чтобы проект генплана отправили на серьезную доработку и вернули участкам зонирование "под ИЖС".

Что происходит?

Весной 2019 года в Краснодарском крае запретили строительство частных домов ближе пятисот метров от моря.

Власти мотивировали это необходимостью развивать курортную инфраструктуру взамен жилой застройки. Запрет коснулся сразу десяти муниципалитетов Кубани, имеющих выход к морю. Все они должны внести соответствующие поправки в свои генпланы.

Геленджик стал первым городом, где начались общественные слушания по изменениям в генплан. Первые же дни слушаний вызвали скандал. Жителей города и прилегающих округов возмутило то, что целые кварталы по новому проекту изменили функциональное назначение с "зоны ИЖС" на "общественно-деловую" или "зону отдыха". Строить и реконструировать частные дома в них запрещено, зато разрешено гостиницы и торговые центры. Люди переживают, что из-за нового зонирования их вынудят продавать участки или вообще их изымут.

Ситуацию накаляет то, что за последние месяцы у сотен горожан, по их словам, вдруг упала кадастровая стоимость участков. Они боятся, что это связано с грядущим выкупом земли. Также многие жители утверждают, что на их участки наложены обременения сразу по двум статьям Земельного кодекса - 56 и 56.1. Эти статьи ограничивают распоряжение землей в зонах "с особыми условиями использования", а также в связи с "резервированием земель для государственных или муниципальных нужд". Власти уверяют, что падение кадастровой стоимости не связано не разработкой генплана, а обременения - это "техническая ошибка Росреестра".

Но горожане все равно считают, что такие совпадения неслучайны.

"Никто не верит, что дома не будут отбирать, - комментирует Жанна Климушкина. - Ведь зачем тогда менять зонирование? Мы лакомый кусок для сильных мира сего. Мой дом достался мне от деда с бабкой, его надо реконструировать. При новом зонировании я не смогу этого сделать. А если дом рушится, его придется продавать. Но мы не хотим это делать, это наша родина. Если властям не нравится внешний вид наших "домишек", так дайте нам ссуду, чтобы мы могли их отремонтировать и привести в нормальный вид. Мы же не против, чтобы город развивался".

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