Три месяца в Минске не регистрируют ИП: что происходит? 1 17.11.2021, 14:50

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Фото: bymedia

Власти готовят масштабный обман предпринимателей.

Вот уже три месяца в Минске не регистрируют новых ИП. За все это время нашлось лишь одно официальное сообщение об остановке регистрации. На странице управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома 17 августа уведомили, что «регистрация ИП приостановлена по техническим причинам». И с тех пор — тишина, пишет onliner.by.

Еще в августе бизнес-союзы связали это с грядущими изменениями системы налогообложения для «ипэшников». Как раз накануне прекращения регистрации прозвучали слова по поводу чрезмерного количества ИП в стране (на 1 января 2021 года — 269,5 тысячи), а министр финансов высказался о том, что некоторые предприниматели платят налоги, которые не адекватны их заработкам.

С того момента прошло ровно три месяца, и многие по-прежнему хотят знать, в чем причина такой длительной задержки и когда начнется регистрация новых ИП в Минске. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин говорит, что причину перерыва в регистрации никто извне наверняка не знает, но, возможно, все из-за отсутствия единого мнения по новой системе налогов.

— Могу предположить, причина в том, что правительство решило реорганизовать большое количество ИП в самозанятых. Но пока не понятно, на какие виды деятельности это будет распространяться. Госорганы должны проводить регистрацию, а если они решили «свернуть» все и сделать из ИП самозанятых, то это уже другой вопрос, — говорит Калинин. — Когда возобновится регистрация, мы не можем знать. Пока пакетное решение не принято, но надеемся, что с учетом требований директивы №4 изменения по налогам введут не ранее 1 июля 2022 года. Для принятия такого сложного решения должен соблюдаться адаптационный период, но как будет в итоге — никто не знает.

Сопредседатель и директор «Минского столичного союза предпринимателей и работодателей» Виктор Маргелов считает, что дело именно в принятии новой налоговой системы, а не технических неполадках. А это значит, что до Нового года все останется по-прежнему.

— У нас считают, что ИП создали огромную офшорную зону, и приняли решение сократить их как класс, ограничив сферы деятельности. Сделано это для того, чтобы не провоцировать людей на кратковременное открытие ИП и чтобы потом не посыпались обвинения в обмане. Думаю, как минимум до Нового года у нас будут придерживать открытие, а потом условия для ИП станут намного хуже, особенно в сфере услуг. Думаю, тихонько регистрацию снова откроют, но многие не пойдут туда на новых условиях, — комментирует Виктор Маргелов.

«Возможно, сделано это для того, чтобы не провоцировать людей на кратковременное открытие ИП и чтобы потом не посыпались обвинения в обмане».

При этом новые «ипэшники» все это время без проблем регистрируются за пределами Минска. Возникает вопрос: почему не прекратили регистрацию новых ИП по всей стране? Ведь если причина действительно в отсутствии четкого нового механизма налогообложения, то для недавно открывшихся «ипэшников» из областей новый год может быть полон неприятных сюрпризов.

— У нас индивидуальных предпринимателей регистрируют без вопросов, это только Минск не регистрирует с августа. Остальные области без проблем работают в полном объеме. Почему так происходит, информации нам не дают, — сообщил источник в одном из региональных центров поддержки предпринимательства.

Onlíner спросил у Мингорисполкома, как скоро восстановится регистрация ИП. Специалисты упирают на техсбой и не обладают больше никакой новой информацией.

— Актуальная информация о запуске регистрации ИП будет размещена на сайте, после устранения технических причин, — пояснили нам.

Напомним, по новому проекту Налогового кодекса (его еще не приняли) любой «ипэшник» сможет перейти в самозанятые, если у него нет нанимателя, наемных работников и дохода от пользования имуществом. А может одновременно совмещать деятельность в качестве самозанятого с работой по найму или как ИП. Самозанятым разрешат заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных. Предполагается, что запрещены будут продажа подакцизных и маркированных товаров; розничная торговля покупными товарами; деятельность, требующая получения лицензии. Но конкретный список пока не готов.

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