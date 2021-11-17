Медики выяснили, у кого может быть больше антител против COVID-19 17.11.2021, 15:12

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Специалисты Медицинской школы университета Джона Хопкинса провели крупнейшее исследования в этой области.

В одном из крупнейших исследований такого рода исследователи Johns Hopkins Medicine показали, что уровни антител против SARS-CoV-2 (вируса COVID-19) остаются более устойчивыми, то есть остаются выше в течение длительного периода у людей, которые были инфицированы вирусом и затем получили защиту от двух доз вакцины матричной РНК (мРНК), по сравнению с теми, кто был только иммунизирован.

Исследование было опубликовано в JAMA и Journal of the American Medical Association.

«Это открытие основывается на более раннем исследовании нашей команды, которое показало, что мРНК-вакцины давали устойчивый ответ антител, даже если у человека не развились значительные симптомы после вакцинации или не имели предшествующей инфекции SARS-CoV-2», — говорит старший автор исследования Аарон Милстон, доктор медицинских наук, профессор педиатрии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса и педиатрический эпидемиолог Детского центра Джонса Хопкинса.

Две вакцины с мРНК, оцениваемые в исследовании, вводят иммунную систему организма в S1, белковую субъединицу, которая является компонентом шипов, обнаруженных на поверхности SARS-CoV-2. Шипы позволяют вирусу цепляться за здоровые клетки и заражать их. Антитела к иммуноглобулину G, вызванные S1 из вакцин, стимулирующих иммунную систему, нейтрализуют вирусные частицы, предотвращая заражение SARS-CoV-2 или, по крайней мере, уменьшая тяжесть заболевания.

В своем последнем исследовании исследователи наблюдали за 1 960 медицинскими работниками Johns Hopkins Medicine, которые получили обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, в том числе 73 человека, у которых был положительный результат теста полимеразной цепной реакции (ПЦР) на SARS-CoV-2 перед первой дозой вакцины. Эти 73 человека были разделены на две группы: те, кто был инфицирован в течение 90 дней или ближе к первой дозе вакцины, и те, кто заразился коронавирусом более чем за 90 дней до первоначальной вакцинации.

После корректировки по типу вакцины, возрасту и полу, уровни антител сравнивали у лиц с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2 и без нее через один, три и шесть месяцев после введения второй дозы вакцины. Кроме того, уровни антител сравнивались через один и три месяца после второй дозы между двумя группами с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2.

«Мы обнаружили, что медицинские работники с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2, после которой были введены две дозы мРНК-вакцины — следовательно, три независимых контакта с шиповым белком S1 — вырабатывали более высокие уровни антител, чем у тех, кто получал только вакцинацию. Относительные различия были на 14% выше через 1 месяц после введения второй дозы вакцины, 19% через три месяца и 56% через шесть месяцев», — говорит ведущий автор исследования Диана Чжун, доктор медицинских наук, научный сотрудник факультета инфекционных заболеваний Медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса.

Чжун добавляет, что участники исследования с подтвержденной ПЦР инфекцией SARS-CoV-2 более чем за 90 дней до их первоначальной вакцинации имели скорректированные уровни антител на 9% (через месяц после второй дозы вакцины) и 13% (через три месяца после второй вакцины) выше, чем у тех, кто подвергся воздействию вируса менее или равного 90-дневной отметке.

«Это говорит о том, что более длительный интервал между заражением и первой дозой вакцины может усилить ответ антител», — говорит Милстон.

Милстон говорит, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, связана ли повышенная поствакцинальная стойкость у ранее инфицированных людей с количеством контактов с вирусом, интервалом между контактами или взаимодействием между естественным или вызванным вакциной иммунитетом.

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