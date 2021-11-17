Известный блогер-ябатька: Это чтобы в мою страну лезли какие-то люди?12
- 17.11.2021, 15:17
- 17,954
Ситуация с нелегалами вызывает недовольство даже у самых одиозных слуг режима.
Известный блогер-ябатька Алексей Голиков записал видео, в котором высказал позицию по мигрантскому кризису. Она отличается от официальной позиции режима.
Также Алексей Голиков поддержал действия польских военных и заявил, что «на их месте открыл бы огонь на поражение».
Ранее известный блогер-ябатька записал видео, в котором рассказал, что его из-за политических расхождений бросила жена. Он называл ее «бчбшницой».
Голиков заявил, что бывшая жена отсудила у него все имущество. Блогер заявил, что считает себя «брошенным государством» и призывает не выходить на митинги в поддержку власти.