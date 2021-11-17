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«Наша ответственность за судьбу страны требует этого»

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  • 17.11.2021, 15:21
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«Наша ответственность за судьбу страны требует этого»

В Гомеле возобновился закрытый суд над Статкевичем, Тихановским и блогерами.

16 ноября возобновился суд над блогерами Игорем Лосиком, Дмитрием Поповым, Артемом Саковым, Владимиром Цыгановичем, Сергеем Тихановским, а также оппозиционным политиком Николаем Статкевичем.

Об этом в «Фейсбуке» написала жена Николая Статкевича Марина Адамович.

Она также процитировала письмо своего мужа:

— Ты не должна питать никаких иллюзий по поводу этого «правосудия». Поэтому прими спокойно это его промежуточное, а потом и последующее «решения». Наша ответственность за судьбу страны требует этого, так как другие варианты приведут к уже известному кругу событий, к опостылевшему «реал-политик». Только кто же здесь останется жить, пока тот круг замкнется. Значит, надо принять и выдержать, моя родная. Очень волнуюсь за твое состояние. пожалуйста, выдержи.

Процесс идет c 24 июня в закрытом режиме в здании Гомельской тюрьмы. Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно.

Всем шести фигурантам дела грозит до 12-15 лет лишения свободы. Им инкриминируют «массовые беспорядки», «разжигание социальной вражды» и другие тяжелые статьи Уголовного кодекса. Все фигуранты дела уже больше года в СИЗО.


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