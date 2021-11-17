Мигранты большими группами ходят вдоль польской границы 7 17.11.2021, 15:30

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Накануне они прошли инструктаж у белорусских спецслужб.

Видео, снятое польскими силовиками из полиции Подлясья, демонстрирует, что сейчас происходит на границе.

Никаких активных действий мигранты пока не предпринимают. Их полевой лагерь вернулся примерно на то же место, где был на прошлой неделе.

Какие действия они предпримут, пока неизвестно. Накануне мигранты прошли инструктаж у белорусских спецслужб.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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