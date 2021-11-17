закрыть
17 ноября 2021, среда, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты большими группами ходят вдоль польской границы

7
  • 17.11.2021, 15:30
  • 7,316
Мигранты большими группами ходят вдоль польской границы

Накануне они прошли инструктаж у белорусских спецслужб.

Видео, снятое польскими силовиками из полиции Подлясья, демонстрирует, что сейчас происходит на границе.

Никаких активных действий мигранты пока не предпринимают. Их полевой лагерь вернулся примерно на то же место, где был на прошлой неделе.

Какие действия они предпримут, пока неизвестно. Накануне мигранты прошли инструктаж у белорусских спецслужб.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало