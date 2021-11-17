Юра, они попали! 4 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

17.11.2021, 15:43

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Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

Как Россия сбила свой спутник.

У этой истории хороший конец. По крайней мере, пока. Потому что после блистательного уничтожения старинного спутника, сорок лет ждавшего на орбите своей смерти от нашего чудо-оружия, в космосе будет летать куча разного хлама, который однажды может влететь и в рабочий спутник, и в корабль с космонавтами и астронавтами.

Мусора вокруг нашей планеты летает все больше, а что с ним делать — до сих пор не придумали. Но еще больше мусора перемещается бесконтрольно в информационном пространстве.

Россия сбила спутник. Практика эта опасная, поведение такое — вызывающее. Но все, что не запрещено формально — то и можно делать. Можно даже прихвастнуть, мол, вот как круто мы выступили! В конце концов, не все же нам уничтожать Флориду в нарисованных мультиках и возить по Красной площади одноразовые макеты. Вот она, реальная военная мощь.

Смысла скрывать такие испытания никакого нет, потому что скрыть их попросту невозможно. Но привычка привирать и при всяком шухере делать глупое лицо и говорить, что мы здесь ни при чем, в нас неискоренима.

После того, как возбудился Госдеп и прочие вражеские структуры, уже и депутаты успели с гневом отвергнуть эти инсинуации, и пропаганда мобилизовала экспертов, которые прямо усомнились, что никаких таких испытаний мы не проводили, да и не могли провести. Не объясняя при этом, от какой угрозы так стремительно начали прятаться обитатели МКС, приготовившиеся эвакуироваться со станции и занявшие места в спасательных модулях космических кораблей?

И только теперь и Министерство обороны, и лично Шойгу признали то, что и так было ясно с самого начала. Но поскольку просто признать мы не могли, как не могли почему-то и побить себя в грудь от удовольствия, то стали привычно набрасывать про американское лицемерие и увлеклись настолько, что в перекошенной голове обывателя сейчас сложится мнение, что это американцы что-то в космосе бабахнули и чуть не укокошили там своих же астронавтов.

Слава богу, что хоть с дымом и с огнем, но обошлось без пострадавших — иначе превратилось бы в историю со сбитым «боингом». Правда, тогда поначалу даже успели порадоваться, что успешно сбили бандеровскую «птичку» в небе свободного Донбасса, а потом уже начали семилетнее вранье об этом. Сейчас же до космического вранья дойти не успело.

Астронавты живы, а болты и гайки от старого спутника еще тысячи лет будут летать туда-сюда по орбите.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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