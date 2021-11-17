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На БелАЗе — жесткая нехватка сотрудников

  • 17.11.2021, 15:57
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На БелАЗе — жесткая нехватка сотрудников

Некомплект штата наблюдается в двух сменах.

На БелАЗе тем временем жесткая нехватка сотрудников. Под видом создания третьей смены набирают электросварщиков, операторов, токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, слесарей, наладчиков, грузчиков и многих других. Руководство на полном серьезе заявляет, что объемы заказов такие большие, что боится, мол, не справится. Настолько много заказов, что на то чтобы выплатить зарплаты людям заводу пришлось недавно брать кредит, пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

По факту никакой третьей смены создаваться и не планируется. Все просто: некомплект штата наблюдается в двух сменах. Многие сотрудники уволены, хороших специалистов нет, слишком дорого обходятся. Поэтому, чтобы хоть как-то протянуть до продажи завода набирают новых людей, которым за неимением опыта можно платить меньше. А оттуда и нарушения техники безопасности и постоянные задержки с выполнением заказов.

Напомним, что на сентябрь долги завода достигали 1,2 млрд рублей.

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