Что происходит на польско-белорусской границе прямо сейчас 7 17.11.2021, 15:50

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Видеофакт.

После вчерашнего штурма на польско-белорусской границы продолжает находиться около тысячи нелегалов.

Сегодня мигранты встали перед поляками на колени.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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