От коронавируса умер генерал, который 20 лет назад рассказал об «эскадронах смерти»3
- 17.11.2021, 16:19
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Николай Лопатик умер в военном госпитале.
Вчера умер генерал Николай Лопатик, бывший начальник Главного управления криминальной милиции.
Именно он написал рапорт об «эскадронах смерти» в Беларуси в 2000 году. После этого его отправили в отставку.
О смерти генерала Лопатика написала в своем «Фейсбуке» белорусская журналистка Ирина Халип.
«Вчера в военном госпитале от коронавируса скончался генерал Лопатик. Нынешние двадцатилетние, возможно, и не знают, что был такой милицейский генерал, когдатошний начальник криминальной милиции МВД Беларуси Николай Лопатик. Это благодаря его рапорту двадцать лет назад мы узнали о расстрельном пистолете, который выдавался накануне похищений оппонентов Лукашенко, и об эскадроне смерти.
Потом Лопатика быстро отправили в отставку, но оставили в живых. И до вчерашнего дня он тихо жил за высоким забором дачи в полном молчании.
Еще один человек, который знал все, ушел.
Покойтесь с миром генерал. И все-таки зря вы тогда дали обет молчания. Впрочем, теперь это уже не имеет значения», — написала Ирина Халип.