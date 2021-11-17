От коронавируса умер генерал, который 20 лет назад рассказал об «эскадронах смерти» 3 17.11.2021, 16:19

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николай лопатик

Николай Лопатик умер в военном госпитале.

Вчера умер генерал Николай Лопатик, бывший начальник Главного управления криминальной милиции.

Именно он написал рапорт об «эскадронах смерти» в Беларуси в 2000 году. После этого его отправили в отставку.

О смерти генерала Лопатика написала в своем «Фейсбуке» белорусская журналистка Ирина Халип.

«Вчера в военном госпитале от коронавируса скончался генерал Лопатик. Нынешние двадцатилетние, возможно, и не знают, что был такой милицейский генерал, когдатошний начальник криминальной милиции МВД Беларуси Николай Лопатик. Это благодаря его рапорту двадцать лет назад мы узнали о расстрельном пистолете, который выдавался накануне похищений оппонентов Лукашенко, и об эскадроне смерти.

Потом Лопатика быстро отправили в отставку, но оставили в живых. И до вчерашнего дня он тихо жил за высоким забором дачи в полном молчании.

Еще один человек, который знал все, ушел.

Покойтесь с миром генерал. И все-таки зря вы тогда дали обет молчания. Впрочем, теперь это уже не имеет значения», — написала Ирина Халип.

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