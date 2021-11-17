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Гандболиста-ябатьку назначили главой белорусского тенниса

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  • 17.11.2021, 16:41
  • 3,196
Гандболиста-ябатьку назначили главой белорусского тенниса
сергей рутенко
фото: handboll.by

Ранее белорусский хоккей возглавил гребец.

Активно поддерживающий Лукашенко гандболист Сергей Рутенко занял должность, которая оставалась вакантной с начала августа, когда руководителем белорусского тенниса перестал быть Сергей Тетерин. Председатель Белорусской теннисной федерации избирается на четыре года, сообщает БелТА.

Бывший гандболист во главе другого вида спорта продолжает тренд, заданный гребцом Александром Богдановичем, который недавно стал главой Федерации хоккея Беларуси.

После президентских выборов Сергей Рутенко поддержал Лукашенко, присутствовал на его тайной инаугурации и на предновогодней вечеринке во Дворце Независимости.

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