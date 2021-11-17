Пандемия лжи 1 Игорь Яковенко

17.11.2021, 16:45

5,474

Игорь Яковенко

У главы российского ЦИК появился серьезный конкурент.

Замглавы Росстата Смелов объявил, что в переписи участвовало свыше 100% населения России. Учтен опыт переписи 1937 года, когда из-за «недостачи населения» Сталин вредителей-переписчиков расстрелял. Почему Госдума не решилась принять законы о QR-кодах

У Эллы Александровны Памфиловой появился грозный конкурент, способный превзойти ее на поле пронзительной честности и точности во всем, что касается цифр. Это замглавы Росстата Павел Александрович Смелов, главный по Всероссийской переписи населения.

«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывался по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто», — объяснил Смелов телеканалу «Россия 1».

Это было в пятницу, 12 ноября. Судя по данным, которые поступали из Росстата, россияне в ноябре переписывались как подорванные. Судите сами: к 1 ноября переписалось 51,9% предполагаемого населения, к 8 ноября — уже 75%, а к 12 ноября — 99%.

Картину румяной статистической гармонии несколько портил этот 1 процент отщепенцев, которые по какой-то неизвестной, скорее всего, совершенно вздорной причине не удосужились переписаться. Мало того, этот один процент, после того как выяснилась его вот эта однопроцентная ничтожность, совершенно распоясался, открыл свой крошечный однопроцентный ротик и стал возмущаться. Дошло до того, что те, кто в этот один процент входит — а по странной случайности, в этот один процент вошли чуть ли не все журналисты, — стали проводить опросы, которые дали совершенно несуразные результаты.

Например, в РБК вопрос «Участвовали ли вы лично в переписи?» дал 29% ответивших «да» и 71% ответивших «нет», на «Дожде» — 23% и 77% соответственно. То есть прямо на наших глазах происходит математическое чудо: 1% населения превращается в три четверти. Математическому институту Клэя стоит включить этот парадокс в список «Загадок тысячелетия».

Но и это еще не все. Смелов явно не собирается останавливаться. В воскресенье он заявил корреспонденту «Ъ»:

«По предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100 процентов».

Вероятно, осознав, что сообщенная им информация может произвести разрушительное воздействие на мозги несведующих в тонкостях российской статистики журналистов, г-н Смелов снизошел до пояснений:

«Это тяжело объяснить простыми словами, но цифра исходит из оценки численности населения, и она какое-то время будет гулять туда-сюда, пока не откорректируется».

Признаться, у меня образ этой цифры численности соотечественников, бесцельно гуляющей «туда-сюда», вызвал ассоциации с недавними выборами, результаты которых волшебным образом изменились в результате дистанционного голосования. Но пояснения статистика Смелова убедили не всех. В эфире радиостанции «Говорит Москва» социолог Елена Башкирова предложила уволить Смелова:

«Посвящённые люди должны прокомментировать и, наверное, уволить заместителя главы Росстата Павла Смелова, который допустил такое высказывание в прессе. Это абсурд. При таком подсчёте, если правильно он организован, число людей, которые участвовали, не может быть больше 100 процентов. Это абсурд и непрофессионализм совершенно полный».

Помимо экзотических результатов сама идея проводить перепись в разгар пандемии поражает воображение своей нетривиальностью. Больше трех тысяч переписчиков, по данным Росстата, заразились коронавирусом во время переписи населения. Скольких заразили они, Росстат не знает…

Елена Ивановна Башкирова проявила в отношении Павла Александровича Смелова гнилой либерализм и интеллигентскую мягкотелость. Сталин бы его просто расстрелял. Как это было сделано в отношении организаторов переписи 1937 года, в которой случилась большая недостача населения. А странные намеки организаторов переписи, мол, основная недостача случилась в 1932-1933 году, когда, по клеветническим намекам врагов народа, якобы случился какой-то голод, решили их судьбу. Приговор советской власти был суров, но справедлив:

«Пробравшиеся к руководству переписи населения враги социализма — троцкистско-бухаринские агенты иностранных разведок — вредительски организовали перепись населения… СНК СССР в постановлении от 23 сентября 1937 признал организацию переписи неудовлетворительной, а сами материалы переписи дефектными».

Урок 1937 года отечественная статистика усвоила на генетическом уровне. Статистические данные с тех пор согласуются в начальственных кабинетах. А поскольку на основе данных статистики строится бюджет и вообще все экономическое планирование, то Россия живет по формуле: «Кривая перепись – кривая статистика – кривая экономика – кривая страна».

Ложь, ставшая основой политики, во многом стала причиной роста заболеваемости и смертности отCovid-19.

Почему «Единая Россия» испугалась законов о QR-кодах

В Госдуме случилось небывалое: внесенные правительством законопроекты о QR-кодах не были приняты мгновенно в трех чтениях.

В понедельник лидер думских единороссов Владимир Васильев по итогам заседания президиума фракции сообщил: депутаты от ЕР пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах:

«Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом — либо сегодня, либо завтра... Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально».

Комментарии видных единороссов непривычно осторожны и вдумчивы. Вот что говорит депутат Клишас, автор самых мракобесных законов последнего времени:

«Инициативы правительства соответствуют Конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества»

Почему отважные единороссы, мгновенно принимающие закон подлецов, решительно меняющие Конституцию и без колебаний отклоняющие предложение разобраться с пыточным конвейером, тут вдруг замялись, затоптались на месте?

Очевидно, эти люди всем своим депутатским нутром чуют, что тут они могут напороться на старую ржавую рогатину, скрытую под снегом, или под прелой листвой. На подобную старую ржавую рогатину напоролся Горбачев во время антиалкогольной кампании. Михаил Сергеевич привык, что интеллигенция приветствовала все его инициативы, а «глубинному народу» они были по барабану, и посему этот народ по привычке безмолствовал. Перестройка — пожалуйста. Гласность — пускай, нам не жалко. Новое мышление — да на здоровье. Берлинскую стену ломать — кому она на фиг сдалась. Но вот водку — шалишь, не трогай! Тут глубинный народ проснулся и стал реагировать асимметрично: поголовным самогоноварением, употреблением денатурата, массовыми отравлениями метиловым спиртом, дефицитом сахара, одеколона и тормозной жидкости.

Сегодня в России треть страны за вакцинирование, треть активно против, треть растеряна и не знает, что думать. Если пытаться ломать через колено, то треть растерянных и не определившихся тут же присоединится к противникам вакцинации. Реакцией на давление будет стремительный рост рынка липовыхQR-кодов.

Массовое антиваксерство стало реакцией на тотальную ложь власти и идиотизм принимаемых ею мер. Почему в переполненном вагоне метро и электрички можно, а в кафе за отдельным столиком нельзя? Почему выборы и перепись в разгар пандемии можно, а за одиночный пикет уголовка по санитарному делу? Почему в страну не пускают иностранные, сертифицированные всем миром вакцины, а тех, кто привился этими вакцинами, власть считает антиваксерами и поражает в правах?..

Осмысливая природу тоталитарного режима Солженицын вывел формулу глубинной связи между ложью и насилием:

«Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием».

То есть фундамент — насилие, а ложь — прикрытие. В путинской России соотношение между этими двумя компонентами изменилось. Ложь стала фундаментом, а насилие — прикрытием. И именно ложь стала орудием массового убийства…

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».