Курс белорусского рубля резко ослаб

Курс белорусского рубля резко ослаб2
- 17.11.2021, 16:54
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Он подешевел сразу ко всем валютам.
Торги в среду на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились для белорусского рубля неудачно. Согласно информации, размещенной на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, он подешевел сразу ко всем валютам. Особенно сильно подорожали доллар и российский рубль.
Доллар подорожал на Br0,0169, до Br2,4848 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0007 — его курс составил Br2,8063 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,014 и составил Br3,4144 за 100 российских рублей.