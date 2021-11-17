Курс белорусского рубля резко ослаб 2 17.11.2021, 16:54

4,324

Он подешевел сразу ко всем валютам.

Торги в среду на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились для белорусского рубля неудачно. Согласно информации, размещенной на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, он подешевел сразу ко всем валютам. Особенно сильно подорожали доллар и российский рубль.

Доллар подорожал на Br0,0169, до Br2,4848 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0007 — его курс составил Br2,8063 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,014 и составил Br3,4144 за 100 российских рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».