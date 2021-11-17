Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину 17.11.2021, 17:09

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Возможно, это связано с аварией на БелАЭС.

Беларусь прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РБ.

Напомним, поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновились 2 ноября после того, как украинский национальный регулятор с 1 ноября не продлил запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России, введенный в мае.

«Очевидной причиной остановки поставок электричества является сегодняшняя авария на первом энергоблоке БелАЭС. В результате отключения реактора от сети образовался дефицит электроенергии в нашей стране, который придется восполнять при помощи запуска газовых турбин. Соответственно речь об экспорте уже не идет», — пишет Telegram-канал «Экономика Беларуси».

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