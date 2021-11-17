закрыть
17 ноября 2021, среда, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину

  • 17.11.2021, 17:09
  • 1,542
Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину

Возможно, это связано с аварией на БелАЭС.

Беларусь прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РБ.

Напомним, поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновились 2 ноября после того, как украинский национальный регулятор с 1 ноября не продлил запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России, введенный в мае.

«Очевидной причиной остановки поставок электричества является сегодняшняя авария на первом энергоблоке БелАЭС. В результате отключения реактора от сети образовался дефицит электроенергии в нашей стране, который придется восполнять при помощи запуска газовых турбин. Соответственно речь об экспорте уже не идет», — пишет Telegram-канал «Экономика Беларуси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало