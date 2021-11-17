О чем говорит новый указ Путина по Донбассу
- Виталий Портников
- 17.11.2021, 17:24
Президент РФ уравнял товары, произведенные на территориях Донбасса, с товарами российского происхождения.
Подписание президентом России Владимиром Путиным указа, в котором товары, произведенные на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, уравниваются с товарами российского происхождения для государственных и муниципальных закупок, похоже, еще раз демонстрирует, что при всех различиях в подходах территория, которая оказывается под российским контролем, рано или поздно инкорпорируетcя в российское политическое, военное и экономическое пространство, — пишет украинский журналист Виталий Портников для «Крым. Реалии».
Когда происходила аннексия Крыма и начиналась гибридная война на Донбассе, в Кремле утверждали, что вопрос оккупированного полуострова и Донбасса — это совершенно разные проблемы. Что «народ Крыма» провел референдум и хочет присоединиться к России, а вот в случае с Донбассом совсем другая история, связанная с изменениями в самой Украине. И что Россия территориальную целостность Украины признает, только вот считает, что Крым никакого отношения к Украине не имеет. А Донбасс — имеет, нужно только выполнить Минские соглашения.
Но если согласиться с такой логикой, то стоит поинтересоваться: а почему же Россия стала раздавать на Донбассе свои паспорта? Это ведь не гуманитарная помощь, правда? Почему Россия стала втягивать жителей Донбасса в свое политическое пространство, если она признает территориальную целостность Украины? Почему теперь Россия создает с оккупированными ею территориями фактически общее экономическое пространство, если она так стремится помочь в восстановлении территориальной целостности Украины? И, опять-таки, если Россия всего лишь один из посредников в конфликте между Украиной и «восставшими шахтерами», то откуда на Донбассе ее паспорта, ее депутаты, ее экономические правила?
Кремль привычно ссылается на гуманитарную составляющую, которая и требует таких «временных» решений, но это примерно то же самое, что делает сейчас белорусский правитель Александр Лукашенко. Сам, как считают западные политики, спровоцировал искусственный миграционный кризис у границ Европейского Союза, сам заманил в Беларусь обездоленных людей, сам удерживает их на узкой полоске земли у границ с Польшей и Литвой — и сам же обвиняет Польшу и Литву в создании кризиса!
На Донбассе — практически то же самое, только вот это куда более обширная территория, чем ловушка, созданная для мигрантов Лукашенко. Это из-за Кремля, из-за российского вторжения на Донбасс жители оккупированных районов оказались в такой тяжелой ситуации.
Это Кремль содействовал разрыву экономических связей Донбасса и остальной части Украины. Это из-за российской оккупации жители Донбасса не могут нормально работать, путешествовать… Даже вакцинироваться — и то не могут. Это из-за российской оккупации предприятия Донбасса оказались в такой плачевной ситуации, а людей поставили перед незавидным выбором — уезжать из родного дома или подаваться в боевики-«ополченцы».
И если уж мы вспомнили о Крыме, который вроде бы не должен испытывать таких проблем, как Донбасс, потому что сразу же был аннексирован Россией, без всяких там спецопераций по паспортизации и лицемерного признания украинской территориальной целостности, то именно российская оккупация привела к обезвоживанию и другим экологическим проблемам полуострова.
Нет, это не Украина создает проблемы для своих граждан, оказавшихся заложниками политических амбиций российского президента.
За проблемы оккупированных территорий, по международному праву, отвечает оккупирующая страна, оккупант.