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Ермошина осталась без своих фрейлин

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  • 17.11.2021, 17:35
  • 29,470
Ермошина осталась без своих фрейлин

Делать ей брехерендум в одиночку.

И планы строить, и бумажки подделывать, и ментов на чаепития водить, чтобы глаза на все закрывали, пишет Telemgram-канал Белорусское объединение рабочих. Вот слова одной из преподавательниц, которая отказалась участвовать в подсчете голосов:

— Я обычный школьный учитель из Минска. В работе комиссии в 2020 году не участвовал, потому что был в отпуске. После недавнего педсовета меня позвали к директору и предложили «поучаствовать в судьбе нашей страны». Сказали, что многие после прошлого года выгорели и устали, поэтому нужна «свежая кровь».

Как будто за все это время им крови не хватило. А учителям хочется сказать одно: если вы останетесь дома и счетные комиссии не будут работать в нужный момент, то и «референдума» никакого не будет.

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