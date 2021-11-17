На границе с Литвой замечена группа нелегалов в сопровождении белорусских силовиков

На границе с Литвой замечена группа нелегалов в сопровождении белорусских силовиков9
- 17.11.2021, 17:42
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Литовские пограничники следят за ситуацией.
Режим начал новый этап гибридной атаки на границы Литвы. Прямо сейчас группа из 13 мигрантов сопровождается белорусскими спецслужбами и находится между ними и литовской пограничной полицией.
#Lithuania #Belarus border. A group of 13 migrants stranded between Belorussian servicemen and Lithuanian Border Police. Covering the crisis for @Channel4News with @paraicobrien @heidipett pic.twitter.com/71K0rKDdx5— Chris Dzieciolowski (@kdzieciol) November 17, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.