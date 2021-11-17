Крупные компании заявляют, что остановили поставки обуви в Беларусь 7 17.11.2021, 19:20

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иллюстрационное фото

В чем причина.

Некоторые производители и поставщики обуви заявили о приостановке ввоза товара в нашу страну, сообщают «Ведомости». Среди этих компаний значатся в том числе Nike и Lamoda. Причина такого решения — трудности, с которыми фирмы столкнулись после введения с 1 ноября маркировки обуви. Импортеры уже обратились в правительство Беларуси. Они надеются, что чиновники помогут решить проблему, а пока распродают остатки, пишет zerkalo.io.

Про какую маркировку речь

В Беларуси с 1 ноября ввели маркировку обуви — на нее нужно наносить специальные знаки. «Реализация остатков обуви после 1 ноября разрешается только после ее маркировки. Остатки обувных товаров должны быть промаркированы до 1 марта 2022 года», — уточняли ранее в Министерстве по налогам и сборам.

Индивидуальные предприниматели и мелкие компании, которые занимаются продажей обуви, говорили о росте розничных цен из-за нововведения и просили чиновников перенести сроки. В МНС в конце октября сообщили, что вводят некоторые послабления по маркировке обуви, но переносить сроки не будут. На уступки ИП пошли из-за неблагоприятной эпидситуации, а также для того, чтобы «исключить напряженность в предпринимательской среде».

С какими проблемами столкнулись импортеры обуви

Как пишут «Ведомости», компании Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» уведомили правительство Беларуси о приостановке поставок обуви в страну из-за проблем с маркировкой. Письмо этих компаний направили в Министерство по налогам и сборам Беларуси. В ведомстве подтвердили российскому изданию, что получили это уведомление, оно «находится на рассмотрении».

Основная жалоба поставщиков обуви — сложности, которые возникают при попытке внести в белорусскую систему информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца. В этом случае система выдает ошибки, которые не позволяют пустить товар в продажу. При этом за реализацию без маркировки грозит штраф.

Участники обувного рынка, с которыми удалось поговорить Zerkalo.io, уточняют, что речь идет о проблемах с маркировкой нового товара, который хотят ввезти в Беларусь, а не с остатками, которые были на 1 ноября.

«Импортеры могут ввезти товар без маркировки, но они не смогут его поставить себе на приход и распределять дальше по своим объектам, потому что возникают проблемы при попытке добавить в электронные накладные», — рассказал один из участников рынка.

Игроки рынка надеются, что чиновники помогут решить проблему, а пока распродают остатки.

Вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии (Nike, Adidas, Forward и другие) Дмитрий Вишняков рассказал «Ведомостям», что остатков обуви в Беларуси хватит на 1−3 месяца.

Напомним, в первой половине ноября в крупном интернет-магазине Lamoda пропала из продажи обувь, это было связано «с техническими проблемами в национальных системах маркировки обуви и невозможностью считать код DataMatrix». Через несколько дней обувь снова появилась в продаже.

Почему могли возникнуть проблемы с маркировкой

Сложности у импортеров обуви в Беларусь вызваны тем, что наши нормативные требования к маркировке противоречат российским. Это отмечают в российском Центре развития перспективных технологий — организации, которая занимается в РФ маркировкой товаров. Как сообщается, при ввозе товара в Беларусь нужно предоставить более детальную информацию, чем в России.

Как ранее сообщалось, маркировка обуви — один из вопросов по интеграции Беларуси и России. Страны намерены устранить противоречия.

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