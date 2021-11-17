Сергей Тихановский: Кто не горит, тот не зажжет 3 17.11.2021, 17:54

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Сергей Тихановский

Трогательный стих от народного блогера.

16 ноября возобновился суд над блогерами Игорем Лосиком, Дмитрием Поповым, Артемом Саковым, Владимиром Цыгановичем, Сергеем Тихановским, а также оппозиционным политиком Николаем Статкевичем.

Народный блогер Сергей Тихановский написал трогательный стих, который прислала в редакцию «Радые Свабода» одна из читательниц:

Тот, кто не ищет, не найдет!

Не сможет, кто не ждет, дождаться.

Кто не горит, тот не зажжет.

Тот, кто не верит, может сдаться!

Не выгорают не горя,

Не побеждают не играя.

Я знаю: это все не зря,

Хоть на земле и нету рая.

Не потерять, кто не имел,

Кто не держал в руках свободу.

Не взять ее тем, кто не смел,

И не отдать ее народу.

Лучшим из нас придется ждать.

Дождавшись, начинать сначала.

Печально это сознавать:

Как же нас мало. Как нас мало.

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