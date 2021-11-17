СБУ задержала на линии разграничения пулеметчика «ЛНР»10
- 17.11.2021, 17:59
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Боевик принимал активное участие в обстрелах украинских позиций.
Сотрудники контрразведки задержали на линии разграничения на Донбассе боевика прокремлевской террористической организации «ЛНР». Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет nv.ua.
По словам злоумышленника, к оккупационным силам РФ он присоединился в 2018 году, чтобы «постоять на границе».
При этом, как установили в СБУ, пособник оккупантов принимал активное участие в обстрелах позиций Объединенных сил на территории Бахмутского района из крупнокалиберного пулемета Утес.
Кроме того, боевик также был вторым номером в гранатометном расчете.
При себе у задержанного были обнаружены так называемые «военный билет ЛНР» и «временное удостоверение» жителя ОРДЛО, а также снаряженный магазин от автомата Калашникова.