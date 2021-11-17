Политолог напомнил Лукашенко о судьбе аргентинского диктатора 9 17.11.2021, 18:16

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Петр Рудковский

Его арестовали приближенные и предали военному трибуналу.

Политолог Петр Рудковский в комментарии udf.by провел параллель действий Лукашенко с действиями аргентинского диктатора Леопольдо Галтьери, который, желая повысить свою популярность, решил отвоевать у Великобритании Мальвины (Фолклендские острова).

«Эта авантюра закончилась тем, что приближенные арестовали его и предали военному трибуналу. И это далеко не единственный случай такого исхода провокаций на международном уровне. Политолог Дэниэл Тризман, исследовав 316 случаев падения автократий за период с 1832 по 2015 лет, установил, что в 17% основной причиной падения был как раз международный авантюризм автократа. Есть над чем задуматься», – отметил Рудковский.

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