Генпрокуротура Украины: Янукович 11 раз созванивался с Путиным во время событий на Майдане 6 17.11.2021, 18:28

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Завершено досудебное расследование в отношении беглого экс-президента.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в период с 18 по 20 февраля 2014 года 11 раз говорил с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал руководитель департамента по «делам Майдана» Офиса генпрокурора Денис Иванов во время брифинга, сообщает nv.ua.

«В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялись с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом России Путиным», — заявил Иванов.

Он добавил, что тогдашний глава МВД Виталий Захарченко в самую активную фазу расстрелов на Майдане 12 раз созванивался с российским коллегой, тогдашний глава СБУ Александр Якименко — три раза с директором ФСБ:

"…Все эти люди были осведомлены о применении подчиненными огнестрельного оружия и физического насилия, они давали соответствующие устные указания о применении тех или иных мер к протестующим".

17 ноября в Офисе генпрокурора заявили о завершении досудебного расследования в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц в деле о расстрелах на Майдане.

По данным прокуратуры, члены преступной группы во главе с Януковичем в первой половине дня 18 февраля 2014 организовали силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

После обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом «антитеррористической операции». А утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками «черной роты» Беркута и вооружение «титушек» огнестрельным оружием.

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