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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 18 ноября

  • 17.11.2021, 18:36
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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 18 ноября

Днем будет до +7 градусов.

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 18 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по юго-востоку - 4-6 градусов мороза. Днем будет от нуля на востоке до плюс 7 на западе.

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