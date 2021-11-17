ЕС выделил €700 тысяч на помощь мигрантам, завезенным режимом Лукашенко

ЕС выделил €700 тысяч на помощь мигрантам, завезенным режимом Лукашенко66
- 17.11.2021, 18:42
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Кому передадут деньги?
Евросоюз выделяет €700 тыс. на помощь мигрантам на границе Беларуси с ЕС, которые нуждаются в помощи.
Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
€200 тыс. передадут Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Это немедленное финансирование со стороны ЕС будет поддерживать федерацию и белорусский Красный Крест в предоставлении столь необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи", – говорится в сообщении.
Еще €500 тыс. ЕС мобилизовал на гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими партнерскими гуманитарными организациями для использования этих средств.
"ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", – сказал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.
В пресс-службе отметили, что ЕС готов предоставить дополнительное гуманитарное финансирование "в ответ на четко установленные гуманитарные потребности", если гуманитарные партнерские организации получат доступ в Беларусь.