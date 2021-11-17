Белорусские силовики заставили мигрантов кричать «Help-help Poland!»16
- 17.11.2021, 19:41
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Получилось устрашающе.
Мигранты продолжают оставаться у польской границы. Белорусские силовики заставили мигрантов кричать «Help-help Poland!»
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.