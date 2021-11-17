Мнение: Забастовка – шанс для каждого дать свою пощечину узурпатору 3 17.11.2021, 19:00

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Не оставляем ни единого шанса Синепалому удержаться у власти.

Очередной самострел Лукашенко повлечет за собой наложение новых санкций против режима.

Самое время присоединиться к забастовке. Это шанс для каждого дать свою индивидуальную пощечину узурпатору, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Уходя в страйк, каждый должен понимать, что в первую очередь это делается для будущего нашей страны. Для того, чтобы приходя на работу мы не думали, как связать концы с концами, а понимали, что мы зарабатываем на лучшую жизнь для себя и своих детей. К сожалению, при Лукашенко это невозможно и он доказал это за 27 лет своего «правления»

При его власти прогнило все: экономика, здравохранение, образование. Все институты попали под удар диктатуры больного человека. После полного провала в 2020 году он не сделал ничего, что заставило бы поменять к нему отношение в лучшую сторону. Даже наоборот, он сделал все, чтобы народ возненавидел и обозлился еще больше.

Факт в том, что он сам точно не уйдет. А сидеть и ждать волю судьбы уже просто надоело. Тысячи заключенных по политическим статьям надеятся только на нас. Победа сама по себе не приходит, ее надо отвоевывать. Ошибок и преступлений он допустил слишком много. Нельзя позволить ему совершить еще больше. Остановив страну мы остановим узурпатора.

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