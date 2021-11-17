«Пруд с лилиями» Клода Моне продали за $50,8 млн 1 17.11.2021, 19:04

3,356

Торги длились 4 минуты.

Картина французского импрессиониста Клода Моне «Пруд с водяными лилиями» («Coin du bassin aux nymphéas») была продана на аукционе Sotheby’s по цене $50,8 млн, сообщил аукционный дом в инстаграме. В сторис Sotheby's уточнил, что картина была продана за 4 минуты торгов, передает РБК.

Картина «Пруд с водяными лилиями» была написана художником в 1918 году и стала одной из нескольких работ, вдохновленных видами на пруд, расположенный в саду художника в Живерни. Кувшинки стали не только самой знаменитой серией картин Моне, но и одним из символов импрессионизма.

«В картине "Пруд с водяными лилиями" Моне сопоставляет кувшинки, плавающие на поверхности пруда, с отражением деревьев, свисающих над водой. Вместе с листьями кувшинок, усиками плакучей ивы и ветвями разросшихся роз композиция приобретает динамичность и создает иллюзию движения», — написано на сайте Sotheby’s.

Работы Моне — редкие лоты аукционов, в основном, все картины художника хранятся в музеях. Как только картина Моне попадает в аукционный дом, она становится топ-лотом, и ее цена часто превышает оценочную стоимость. В 2019 году «Стог сена» (1891) ушли с молотка на Sotheby’s за рекордные для импрессионистов $110, 7 млн, что вдвое превышало стартовую цену.

Клод Моне (1840–1926) — французский художник, один из основоположников импрессионизма, отказавшийся от традиционных методов рисования и стремившийся показать красоту момента и создать впечатление, а не углубляться в детальную прорисовку. Одни из самых узнаваемых картин художника — «Впечатление. Восход солнца» (1872) и «Пруд с кувшинками» (1899).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».