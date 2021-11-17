«У кого-то пропали куры и овцы, из подвалов у кого-то закатки пропали» 16 17.11.2021, 19:35

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Как живут белорусские деревни, возле которых Лукашенко развязал мигрантский кризис.

Вторую неделю жители деревень, которые находятся в непосредственной близости от погранперехода «Брузги-Кузница», куда 8 ноября пришли более двух тысяч мигрантов и разворачивались дальнейшие события, наблюдают за происходящем. Говорят, что ситуация «конечно, людей сильно напрягает и пугает». С мигрантами местные время от времени встречаются на протяжении нескольких месяцев, но признаются, что каких-то чрезвычайных происшествий за это время не было. Правда, передают друг другу истории о том, что мигранты селятся в пустующих домах, а на подворьях у кого-то пропадают то куры, то даже овцы, а из подвалов — закатки, пишет zerkalo.io.

— Визуально у нас все тихо, если так можно сказать. А в реальности — все очень непредсказуемо, — говорит жительница приграничных Коробчиц.

Деревня находится в 10 километрах от границы и недалеко от Гродно. Дорога, идущая через населенный пункт, ведет прямо на КПП «Брузги-Кузница» и до его закрытия погранперехода с польской стороны, здесь туда-сюда ездили фуры, а до пандемии было достаточно оживленное движение.

Сейчас же — непривычно мало машин.

— Только местные ездят. Еще время от времени военная техника проезжает. Больше в ночное время или рано утром. Иногда слышен сильный шум со стороны дороги. Но у нас тут рядом военная часть и бывают учения в лесу, так что сказать точно, что эти передвижения связаны с мигрантами на границе, нельзя. Мы можем только предполагать что-то, — рассказывают местные жители.

Они говорят, что в Коробчицах внимательно следят за ситуацией на границе, быстро реагируют на незнакомцев на улицах и возле домов — вызывают милицию.

— Стали закрывать на ключ калитки-ворота — такого раньше не было. Рассказывают, что были случаи, когда мигранты в пустые дома забирались или дачи. Вообще, слухов много. В местных чатах писали, что мигранты в Барановичах (речь не о городе, а о гродненском микрорайоне индивидуальной застройки на окраине, — Прим.) зашли в дом. Но так оно или нет — не знаю. У нас таких случаев не было. Говорили, что у кого-то в нашей деревне пропали куры со двора, а в деревнях, которые ближе к границе, вроде бы, овец украли или вот были разговоры, что из подвалов у кого-то закатки пропали, или на дачах, которых здесь в округе много, тоже вроде мигрантов видели и вызвали милицию. Поэтому некоторые местные стараются детей особо не пускать лишний раз на улицу, кто-то паникует, кто-то говорит, что все нормально и не надо сильно беспокоиться. А так обсуждают больше какие-то бытовые насущные деревенские дела, чем мигрантов на границе, — говорит еще одна местная жительница.

— В Коробчицах все тихо. Пару дней возле озера Юбилейного, по дороге к нам из Гродно, стояли военные: тормозили каждую машину, заглядывали внутрь и все. Желали счастливого пути и отпускали. А потом и этот пограничный пост пропал. Если бы не новости и эта машина с пограничниками на дороге, то вообще бы и не знали, что творится около нас. Мы недавно ездили в Польшу, и кажется, что там ситуация выглядит более напряженной: больше полиции, посты военных и каких-то других служб, дорога от Бобровников около границы закрыта, надо было ехать в объезд. И местные там активнее обсуждают происходящее, чем мы, — говорит еще один житель Коробчиц. — Но вообще разговоры время от времени есть. Знаете, многим не то, чтобы страшно, а как-то непонятно, стыдно перед соседями (поляками, — Прим.), что так происходит, еще про детей я думаю, которые там мерзли около границы в лагере.

Журналисты гродненского сайт s13.ru на днях побывали в приграничной деревне Струбка Гродненского района, которая находится в полутора километрах от границы и недалеко от Коробчиц. Тогда совсем близко от данного населенного пункта находился лагерь мигрантов.

Жители деревни рассказывали, что все местные очень напуганы. Дома закрывают на все замки, а когда стемнеет, на улицу стараются не выходить.

— Как живем? Плохо мы живем! Страшно нам очень, понимаете… Ухожу на работу, двери замыкаю на все замки, бо там дзецi. А за них страшно. Мы столько тут прожили и никогда не закрывались, а теперь выйти страшно, — на эмоциях рассказывает женщина. — Лесники наши рассказывают, что со вторника ездят лес убирают за этими [мигрантами], сегодня вон дрова им повезли. Мы дрова для себя покупаем! А им привозят бесплатно, — рассказала s13.ru жительница деревни.

О том, что начали «на все засовы» закрывать двери говорят и жители приграничных деревень Брестской области.

Например, в деревнях Песчатка и Столповиски Каменецкого района уже несколько месяцев время от времени замечают людей, которые идут в сторону Польши. Населенные пункты находятся совсем близко от белорусско-польской границы.

— Каких-то конфликтов с мигрантами не было. Они просто проходят мимо наших домов. Чаще группами по 7−8 человек. Видимо, у них есть какой-то пункт, куда надо прийти, вот и идут. Но все это, конечно, волнительно и очень тревожно. Да, люди стали закрывать все хозпостройки, дома, калитки на замки. Раньше так не делали. Ну, закроешь дверь и поехал, а сейчас все надо проверить, замки купили на сараи. В деревнях по сравнению с летом осталось не очень много людей — стало холодно, многие уехали в города на зимовку. Где два человека, где три, — говорит местная жительница. — Недавно женщина из соседней деревни видела несколько человек, которые сидели на остановке и жгли костер прямо там. Грелись. Она вызвала милицию. Не знаю, что там дальше было. Но к нам недавно в деревню приезжал начальник погранзаставы, оставил свой телефон, сказал, что если мы увидим незнакомых людей, то звонить ему. Говорил, приедут пограничники — разберутся. А еще замечаем, что лес стал более грязным в округе. Мигранты оставляют после себя пакеты, бумагу, упаковки от еды. Вот эта ситуация нас тоже волнует .

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