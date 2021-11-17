Национальный стадион в Варшаве снова превратят в коронавирусный госпиталь 2 17.11.2021, 20:19

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Национальный стадион в Варшаве

фото: pap/leszek szymański

Ожидается, что больница на стадионе примет первых больных в следующий четверг.

На Национальном стадионе в Варшаве повторно откроют полевой госпиталь для больных коронавирусом.

Об этом сообщает RMF24.

"После матча Польша – Венгрия демонтируют травяной покров. Важнейшим элементом, связанным с подготовкой инфраструктуры больницы, является установка кислородных концентраторов, кислородная установка, пожалуй, снова будет установлена на поле, у нас есть решения, проверенные в предыдущую волну. Национальные зимние действа однозначно придется отменить. Я не могу себе представить, что во время работы временной больницы на поле будет каток", – отмечает Влодзимеж Доля, президент компании PL20212+, которая руководит Национальным стадионом.

Во временной больнице на Национальном стадионе сначала будет доступно сто коек для людей, инфицированных коронавирусом, в том числе десять мест для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ожидается, что больница примет первых больных в следующий четверг.

В октябре прошлого года Национальный стадион Варшавы был превращен во временную больницу, став первым подобным заведением, созданным во время пандемии в Польше.

По данным правительства, заведение было рассчитано на 1200 коек для пациентов с COVID-19, но даже в пиковый период приняло только 550. Всего в заведении приняли только 1800 пациентов.

В госпитале не лечили тяжелые случаи заболевания COVID-19, а только принимали менее тяжелых пациентов, чтобы уменьшить тяжесть других больниц в польской столице и вокруг нее.

Закрыли эту временную больницу в конце мая этого года.

В Польше за последние сутки зафиксировали 24239 новых случаев коронавируса – это больше всего за время четвертой волны пандемии. Также зафиксирован максимум смертей.

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