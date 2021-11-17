В Венгрии оппозиционный альянс продолжает опережать партию Орбана на 4% 2 17.11.2021, 20:36

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Недовольство политикой премьер-министра Венгрии растет.

Объединенная оппозиция Венгрии продолжает на четыре пункта опережать партию власти "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана по результатам ноябрьского опроса аналитического центра Zavecz Research.

Результат опроса был опубликован на сайте HVG.hu, сообщает "Европейская правда".

Опрос также показал снижение в рядах неопределившихся со своим голосом перед национальными выборами весной следующего года.

Опрос, проведенный со 2 по 12 ноября, показал, что оппозиционный альянс увеличил свою поддержку на два пункта, до 41% избирателей, тогда как поддержка "Фидеса" выросла в той же степени до 37%. В прошлом месяце оппозиционный альянс также держал лидерство в четырех пунктах.

Число неопределенных резко упало до 14% с 23% месяц назад, когда оппозиционные праймериз завершились победой Петера Марки-Зая, который теперь считается главным оппонентом Виктора Орбана.

Альянс социалистов, социал-демократов, зеленых, либералов и бывших ультраправых партий выдвигает единого общего кандидата во всех 106 избирательных округах Венгрии.

Предыдущие попытки свергнуть Орбана подпитывались преимущественно либеральной элитой большого города, но идеологически разнообразный альянс надеется извлечь выгоду из растущего недовольства премьер-министром в его консервативном сельском центре.

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