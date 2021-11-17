Евгений Киселев: Место Лукашенко у параши 7 17.11.2021, 21:01

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Евгений Киселев

Меркель совершенно не думает о своей политической репутации.

Российский и украинский журналист, политический обозреватель Евгений Киселев прокомментировал в эфире «Эха Москвы» звонки Меркель диктатору Лукашенко.

― Вот Ангела Меркель беседовала с Александром Лукашенко по поводу того, что происходит на белорусско-польской границе. Лукашенко сказал, что он ожидает второго разговора с Меркель. И сейчас, как он говорит, она взяла паузу, чтобы обсудить предложение с членами Европейского Союза. Меркель уже начали осуждать за то, что она разговаривает с Александром Лукашенко. Такого рода дипломатия – это хорошо или плохо?

― Плохо. Нельзя с Лукашенко разговаривать. Его место у параши, образно говоря. Он – нелегитимный президент Беларуси, и Ангела Меркель, когда начинает вести с ним переговоры, она тем самым его легитимизирует. Но, видимо, мадам Меркель уже на все нас*ать, извините за грубое слово, простите мой французский, и она совершенно не думает о своей политической репутации. Как можно садиться за один стол с Лукашенко – я не очень понимаю.

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