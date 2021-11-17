закрыть
17 ноября 2021, среда, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евгений Киселев: Место Лукашенко у параши

7
  • 17.11.2021, 21:01
  • 10,658
Евгений Киселев: Место Лукашенко у параши
Евгений Киселев

Меркель совершенно не думает о своей политической репутации.

Российский и украинский журналист, политический обозреватель Евгений Киселев прокомментировал в эфире «Эха Москвы» звонки Меркель диктатору Лукашенко.

― Вот Ангела Меркель беседовала с Александром Лукашенко по поводу того, что происходит на белорусско-польской границе. Лукашенко сказал, что он ожидает второго разговора с Меркель. И сейчас, как он говорит, она взяла паузу, чтобы обсудить предложение с членами Европейского Союза. Меркель уже начали осуждать за то, что она разговаривает с Александром Лукашенко. Такого рода дипломатия – это хорошо или плохо?

― Плохо. Нельзя с Лукашенко разговаривать. Его место у параши, образно говоря. Он – нелегитимный президент Беларуси, и Ангела Меркель, когда начинает вести с ним переговоры, она тем самым его легитимизирует. Но, видимо, мадам Меркель уже на все нас*ать, извините за грубое слово, простите мой французский, и она совершенно не думает о своей политической репутации. Как можно садиться за один стол с Лукашенко – я не очень понимаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало