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В бобруйской исправительной колонии №2 вспышка COVID-19

  • 17.11.2021, 21:29
В бобруйской исправительной колонии №2 вспышка COVID-19

Новая волна пандемии накрыла практически все отряды.

В бобруйской исправительной колонии № 2 вспышка COVID-19. Заключенные предупреждены администрацией, что последние длительные свидания (до трех суток) состоятся 20 ноября. А с 23 числа колония может ввести карантинные меры.

Официально в Департаменте исполнения наказаний МВД родственникам информацию об отмене длительных свиданий никак не комментируют, ссылаясь на отсутствие таких полномочий. Но в самой колонии администрация делает всё, чтобы заранее предупредить заинтересованных лиц.

В прошлую волну заболеваемости родственники заключенных приезжали в колонию с передачами и только там узнавали, что попасть внутрь невозможно.

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