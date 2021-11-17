В бобруйской исправительной колонии №2 вспышка COVID-19 17.11.2021, 21:29

Новая волна пандемии накрыла практически все отряды.

В бобруйской исправительной колонии № 2 вспышка COVID-19. Заключенные предупреждены администрацией, что последние длительные свидания (до трех суток) состоятся 20 ноября. А с 23 числа колония может ввести карантинные меры.

Официально в Департаменте исполнения наказаний МВД родственникам информацию об отмене длительных свиданий никак не комментируют, ссылаясь на отсутствие таких полномочий. Но в самой колонии администрация делает всё, чтобы заранее предупредить заинтересованных лиц.

В прошлую волну заболеваемости родственники заключенных приезжали в колонию с передачами и только там узнавали, что попасть внутрь невозможно.

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