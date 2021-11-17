Сергей Дылевский подвел итоги 17-го дня забастовки 17.11.2021, 21:39

Белорусы, оставайтесь дома.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский подвел итоги семнадцатого дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

На госпредприятиях продолжаются массовые увольнения. БелАЗ тем временем пытается найти более лояльных сотрудников даже без опыта работы чтобы до продажи предприятия хоть как-то закрыть дыры в производстве.

Коронавирус все еще остается острой проблемой для белорусов. Однако, не смотря на это, по сообщениям Белых халатов на медиков начали оказывать давление и требовать вступить в профсоюз, шантажируя непродлением контрактов. Видимо, для некоторых сейчас лояльность дороже жизней людей.

На границе с Польшей произошло перераспределение сил. Некоторых мигрантов развезли на другие участник, других отправили на учения, еще часть поставили на колени у забора чтобы те просили прощения у польских пограничников.

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