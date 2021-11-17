Украина проведет учения у границ с Беларусью

Украина проведет учения у границ с Беларусью3
- 17.11.2021, 22:05
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За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции Украины.
У границ с Беларусью в ближайшее время будут проведены масштабные учения Украины с участием всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований. Об этом сообщает Лига со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.
По его словам, представители силовиков и местных властей Ровенской области обсудили взаимодействие в случае возможного прорыва границы незаконными мигрантами.
"За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Будем также сотрудничать с местными военными и общественными формированиями, действующими на территории Варасского и Сарненского районов", - рассказал Клименко.
Он призвал жителей приграничных территорий в случае обнаружения подозрительных иностранцев в своем населенном пункте сразу сообщать об этом органам полиции. У таких людей будут проверять документы и установить причину их пребывания на территории Украины.