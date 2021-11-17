Facebook создала тактильную перчатку для ощущения виртуальной реальности
- 17.11.2021, 22:11
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Перчатка создает иллюзию физического прикосновения.
Компания Meta (предыдущее название Facebook) совместно с исследовательской компанией Reality Labs разрабатывает тактильную перчатку. Об этом пишет The Verge.
Гаджет позволит ощущать вручную прикосновение к объектам в метавселенной.
Известно, что первый прототип одним пальцем был создан в 2015 году.
Перчатка и оснащена 15 гибкими пластиковыми накладками. Они прилегают к ладони и пальцам.
"Когда давление изменяется в этих прокладках, держатель перчаток может чувствовать, как будто он чего-то касается. Например, при сжатии виртуального объекта. Маркеры также прикреплены к перчатке, что позволяет камерам отслеживать движения пальцев в пространстве и датчикам, которые контролируют сгибание пальцев", - пишет СМИ.
Таким образом перчатку можно использовать как контроллер для виртуальной и дополненной реальности.