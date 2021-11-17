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Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на белорусской границе

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  • 17.11.2021, 22:31
  • 12,680
Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на белорусской границе
Ангела Меркель

Врио канцлера Германии заверила, что Берлин солидарен с Варшавой.

17 ноября и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Польши Матеушем Моравецким.

«Темой разговора было тесное немецко-польское согласование вопросов в связи с тревожной ситуацией на границе между Беларусью и Европейским союзом», — сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель заверила, что в этой теме Германия солидарна с Польшей.

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