Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на белорусской границе

Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на белорусской границе16
- 17.11.2021, 22:31
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Врио канцлера Германии заверила, что Берлин солидарен с Варшавой.
17 ноября и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьером Польши Матеушем Моравецким.
«Темой разговора было тесное немецко-польское согласование вопросов в связи с тревожной ситуацией на границе между Беларусью и Европейским союзом», — сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель заверила, что в этой теме Германия солидарна с Польшей.