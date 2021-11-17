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Глава Еврокомиссии назвала «гибридной атакой» ситуацию на границе Беларуси

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  • 17.11.2021, 23:07
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Глава Еврокомиссии назвала «гибридной атакой» ситуацию на границе Беларуси
Урсула фон дер

Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Европейского союза является гибридной атакой. Об этом в ходе телефонного разговора 17 ноября отметили президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил пресс-центр Офиса главы Украинского государства.

"Стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украино-белорусской границах. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия", – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал фон дер Ляйен о предпринимаемых Украиной шагах по усилению безопасности на границе с Беларусью.

В частности, обсуждались "пути расширения сотрудничества между Украиной и ЕС в миграционной сфере и возможности привлечения помощи Евросоюза для обустройства украинско-белорусской границы".

Кроме того, Зеленский ознакомил главу Еврокомиссии с ситуацией возле границ Украины в связи с передвижением войск РФ, а также об усилиях Киева, направленных на мирное урегулирование.

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