ООН: Талибан неспособен противостоять ИГИЛ в Афганистане 2 18.11.2021, 8:13

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Боевики становятся все более активными практически во всех провинциях страны.

Глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что боевики движения Талибан, которые захватили власть в стране, не способны противостоять распространению террористам Исламского государства.

Об этом сообщает Reuters.

«Другим негативным развитием событий является неспособность Талибана остановить распространение Исламского государства», — заявила Лайонс.

По данным ООН, боевики крыла ИГИЛ уже присутствуют практически во всех провинциях Афганистана, и становятся все более активными. Также сообщается, что для борьбы с ИГИЛ талибы используют убийства и внесудебные разбирательства с боевиками ИГИЛ.

Согласно отчету ООН, экономическая ситуация в Афганистане также приведет к росту незаконной торговли наркотиками.

«Сохраняющийся паралич банковского сектора подтолкнет финансовую систему к теневому обмену денег, что лишь будет способствовать терроризму, торговле людьми и контрабанде наркотиков», — заявила Дебора Лайонс.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану в начале мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там на протяжении 20 лет.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул, а вскоре провозгласили образование «Исламского эмирата Афганистан». 7 сентября был объявлен новый состав правительства. Женщинам занимать должности талибы запретили.

На фоне захвата власти талибами из Афганистана началась массовая эвакуация дипломатов, тысячи людей собрались возле международного аэропорта Кабула, пытаясь покинуть страну. Вечером 30 августа аэропорт Кабула покинул последний самолет с американскими военными.

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