«Культура» по-ябатьковски

«Культура» по-ябатьковски2
- 18.11.2021, 8:16
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Казалось бы, чего ждать от этих чиновников?
Высокий спортивный чиновник показал зад французским хоккеистам: те не захотели слушать гимн Беларуси. Все это произошло на «Турнире четырех сборных», пишет телеграм-канал БОР.
Казалось бы, чего ждать от этих чиновников? Культуры у них никогда не было. В общем, обыкновенное быдло у которого есть только два режима: на планерке получать звездюлей от более высокого руководства и раздавать звездюли чиновничкам рангом пониже. Вот такой вот кроговорот звездюлей в чиновничьем кругу.
Да только данный человек является участником различных международных турниров, в коих участвовал и, в принципе, знает как себя вести в цивилизованном мире. Казалось бы, должен был впитать в себя культуру, а нет, госаппарат быстро из таких выбивает эту дурь.
Речь идет о бывшем игроке Национальной хоккейной лиги и ныне генеральном менеджере сборных Беларуси Михаиле Грабовском.
Что же, уважение даже к некогда заслуженным деятелям спорта улетучивается. Скажем Михаилу спасибо, что с кулаками на французов не полез.
В общем, движемся в верном направлении. В ближайшее время ни один здравомыслящий человек из любой страны даже в одном помещении с белoруcскими чиновниками находиться не захочет.