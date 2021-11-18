«Культура» по-ябатьковски

Казалось бы, чего ждать от этих чиновников?

Высокий спортивный чиновник показал зад французским хоккеистам: те не захотели слушать гимн Беларуси. Все это произошло на «Турнире четырех сборных», пишет телеграм-канал БОР.

Казалось бы, чего ждать от этих чиновников? Культуры у них никогда не было. В общем, обыкновенное быдло у которого есть только два режима: на планерке получать звездюлей от более высокого руководства и раздавать звездюли чиновничкам рангом пониже. Вот такой вот кроговорот звездюлей в чиновничьем кругу.

Да только данный человек является участником различных международных турниров, в коих участвовал и, в принципе, знает как себя вести в цивилизованном мире. Казалось бы, должен был впитать в себя культуру, а нет, госаппарат быстро из таких выбивает эту дурь.

Речь идет о бывшем игроке Национальной хоккейной лиги и ныне генеральном менеджере сборных Беларуси Михаиле Грабовском.

Что же, уважение даже к некогда заслуженным деятелям спорта улетучивается. Скажем Михаилу спасибо, что с кулаками на французов не полез.

В общем, движемся в верном направлении. В ближайшее время ни один здравомыслящий человек из любой страны даже в одном помещении с белoруcскими чиновниками находиться не захочет.

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