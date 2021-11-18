Медики рассказали, как Дельта-штамм «бьет» по внутренним органам 18.11.2021, 8:26

6,196

При заражении этим штаммом коронавируса болезнь протекает иначе.

Стала известна опасная особенность Дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщает healthinfo.ua.

Теперь наиболее распространенное течение болезни – среднетяжелое и тяжелое. Причем развивается такое состояние очень быстро.

«При Дельте стремительно развивается тяжелая форма болезни. А тяжелая форма болезни всегда несет за собой негативные последствия. Выше шансы попасть на ИВЛ, выйти из болезни с инвалидизацией либо умереть», – комментирует глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Также медики говорят, что Дельта-штамм чаще приводит к коронавирусной пневмонии. А различные осложнения, в свою очередь, увеличивают риск смертности. В том числе, среди детей.

«Поражение легких более сильное при Дельта-штамме. У нас увеличилось количество кислородозависимых детей, которые требуют дополнительного количества кислорода. Три недели назад был один смертельный случай – погиб ребенок. Правда, Дельта-штамм у него так и не был подтвержден», – отмечает Сергей Крамарев.

От осложнений от коронавируса, вызванного штаммом Дельта, страдают не только легкие, но и другие внутренние органы. Помимо поражения органов дыхания, коронавирус вызывает воспаление сосудов, а также может негативно отразиться на состоянии сердца. Риски осложнений возрастают при наличии у больного хронических заболеваний.

«Доказано, что при штамме Дельта болезнь протекает тяжелее – более, чем в 2 раза по сравнению с обычным коронавирусом. Причем Дельта дает осложнения на другие внутренние органы, не только легкие. Зависит от состояния конкретного больного, наличия хронических заболеваний. Часто поражаются почки. Фактически на все органы могут быть осложнения, так как при коронавирусе страдают сосуды», – предупреждает врач-пульмонолог Иван Низкогуз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».