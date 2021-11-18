Мнение: Лукашенко подталкивает мигрантов на грабежи и массовые взломы квартир 7 18.11.2021, 8:36

12,020

иллюстрационное фото: ТАСС

Ставка диктатора на «блицкриг» на границе провалилась.

Президент Польши Анджей Дуда не зря говорит, что никакие договоренности между Лукашенко и Меркель он принимать во внимание не собирается - будет делать то, что считает нужным в рамках государственных интересов, пишет телеграм-канал CYNIC.

Авторы канала обратили внимание на большое количество аналитики, возникшей на тему реакции Европы на гибридные провокации режима Лукашенко, и решили дополнить ее своими выводами.

1) Относительно слухов о том, что "Белавиа" исключат из списков, хочется заметить, что такие резонансные проблемы решаются тихо и без публичной огласки. Цель артикуляции к подобным слухам - это (чаще всего) исключение подобного исхода. По Европе действительно ходили лоббисты Лукашенко, которые упрашивали вычеркнуть "Белавиа" из списков, но то, что это попало в СМИ, делает невозможным "обход информационного угла". Согласятся на сделку - значит причастны к "схемам Лукашенко". Авторы слива сделали все возможное, чтобы "Белавиа" попала в санкционный список.

2) Контакт ведется не на условиях Лукашенко, а на тех рубежах, которые обозначены Европой. Так, Лукашенко пообещал за чужие деньги (но пока под знаком вопроса) построить в Беларуси лагерь для афганских беженцев.

Поскольку лагерь и концлагерь для Лукашенко - это одно и то же, то ничего хорошего от этой затеи я не жду. Мало того, что Беларусь превращается в хаб мигрантов и наркотрафика, так еще и главой этой странной операции является Лукашенко... Как минимум, этих беженцев можно использовать в качестве очередного средства давления и провокации.

Деньги, обещанные Меркель, мы обсуждать не станем - максимум, что власть может откусить, - это часть "Красного Креста", так что вопрос не финансовый вовсе.

Меня интересует вот это предложение с лагерем. Кто заверил Европу, что Лукашенко не захочет использовать новую "силу" для того, чтобы устроить очередную вооруженную операцию на границе, после которой с Лукашенко опять начнут общаться, хоть и на повышенных тонах?

Случайный побег со случайно оставленными силовиками ружьями через случайно открытую белорусскую границу... Возможен ли такой исход, когда Лукашенко посчитает, что ему за "Афганистан" заплатили мало, и он хочет еще? Есть ли какие-то гарантии или противовесы, которые способны ограничить подобный выпад от Лукашенко?

Безусловно Европа отобрала у диктатора козырь (но и то - лишь в теории), но вместо этого закинула ему полную стопку неудобных мелких карт. Базовое правило - с шулерами в карты не играют.

3) Озвучивание условий диалога с Западом обозначает, что эти условия не будут реализованы. Работает схема их пункта (1) - публичность - это гарантия краха "секретного плана". Никто Лукашенко признавать президентом не собирается, поэтому завопила Массандра, что подобную мелочь Лукашенко не стал бы требовать по телефону. Причем заговорила она об этом уже тогда, когда ЕС высказался, чтоб Лукашенко катился со своими предложениями поцеловать его в пупок и отменить санкции.

4) Но есть базовое условие, которое почему-то не заметили. Вот эти все договоренности с Европой - это пустой треп, потому что условиями реализации будут (1) признание Лукашенко президентом, (2) отмена санкционного пакета, который не работает.

Вот как Меркель себе представляет, что Лукашенко огромную толпу мигрантов посадит на самолет и отправит домой? Они не хотят домой - они ради поездки в Беларусь дом продали. Вот им куда возвращаться? Они ведь надеялись "пройти границу" и никогда не возвращаться на Восток, для этого обрезали все "концы", все деньги потратили на подготовку к поездке, а теперь их возвращают на "пустой холм". А Лукашенко собирается туристам возвращать деньги за рейс? Конечно, нет. Они не имеют куда возвращаться - это раз. Второе - их не пускает (и правильно делает) Европа. Единственный вариант - оставить их в Беларуси. Этих тоже оставить в Беларуси? Но туристы тут работать не будут, а жить им за что-то придется - и начнутся грабежи, массовые взломы квартир... "Островок стабильность" для ябатек превратится в бандитский Петербург. Будите борца с девяностыми - они вернулись в своем худшем воплощении - бандитизме, бесконтрольном и инициированном властями.

5) Меркель сейчас нанесла серьезный удар по своей репутации. Даже в европейской прессе она начинает рассматриваться в качестве московского агента - этакого второго Шредера.

Но шредеризация или берлусконизация политики ведет к консервации конфликтов, а не их решению. Но конфликты - не фасоль - они продолжают развиваться даже под плотно замкнутой крышкой. И в какой-то момент все точечные "законсервированные" или "замороженные" этим лобби конфликты могут взорваться в том числе и в Европе.

Итог: все складывается не так уж и плохо. Лукашенко берет обязательства, которые не может выполнить перед Меркель, которая уйдет из политики в ближайшее время. Остальная Европа пока желанием не горит вписываться в ситуацию.

Успеха нет. Раскол не удалось посеять в Европе - странно себя ведет только Меркель. А Лукашенко так и остался с проблемами, которые должен сам решить, но как-то он с этим не справляется...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».