В 43 городах России прекращено строительство многоквартирных домов 2 18.11.2021, 8:57

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иллюстрационное фото: shutterstock

В чем причина?

В России падают темпы жилищного строительства. В 43 городах страны строительство многоквартирных домов в сравнении с осенью 2020-го года сократилось до нуля. Об этом гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов сообщил в интервью газете «Известия». В них проживает в общей сложности 2,2 млн человек.

Таким образом, по данным РАСК, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживает 24,2 млн человек. Год назад их число составляло 809 с населением 23,7 млн. По словам Федора Выломова, среди довольно крупных городов с населением более 100 тыс. человек, в которых уже с октября 2019 года ничего не строится, можно выделить Мурманск, Орск, Братск, Сызрань, Соликамск и Чайковский.

Эксперты называют следующие возможные причины проблем строительного рынка: несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, а также отсутствие свободной земли.

Объем строительства на разных стадиях в городах за год снизился с 92,4 млн кв. м до 90,4 млн, тогда как согласно паспорту национального проекта «Жилье и городская среда» к 2030-му году он должен составлять 120 млн кв. м нового жилья в год.

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