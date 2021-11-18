Блогер сравнил жизнь белорусов и приехавших в страну нелегалов 2 18.11.2021, 9:05

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Что рассказывают о себе мигранты в своих соцсетях.

Действительно ли у мигрантов на границе Беларуси с Евросоюзом ничего нет и они бегут от войны?

Блогер Anbrei в соцсети TikTok сравнил жизнь белорусов и приехавших в страну нелегалов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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