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Блогер сравнил жизнь белорусов и приехавших в страну нелегалов

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  • 18.11.2021, 9:05
  • 5,336
Блогер сравнил жизнь белорусов и приехавших в страну нелегалов

Что рассказывают о себе мигранты в своих соцсетях.

Действительно ли у мигрантов на границе Беларуси с Евросоюзом ничего нет и они бегут от войны?

Блогер Anbrei в соцсети TikTok сравнил жизнь белорусов и приехавших в страну нелегалов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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