Ученые нашли самое полезное для здоровья сочетание кофе и чая 18.11.2021, 9:30

Их комбинация снижает вероятность трех опасных заболеваний на 30-50%.

Кофе и чай — самые популярные напитки в мире, причем около 70% людей ежедневно употребляют как первый, так и второй. Кофе содержит кофеин, выступает источником антиоксидантов и других биологически активных соединений. Чай, в свою очередь, благодаря полифенолам — катехинам, флавоноидам, антоцианидинам и фенолокислотам — играет нейропротекторную роль, отличается противовоспалительным действием, антиапоптотическим эффектом и ингибирует агрегацию бета-амилоида. Это разные напитки, хотя их компоненты частично совпадают: к примеру, кофеин, галлат эпигаллокатехина и хлорогеновая кислота, пишет naked-science.ru.

Предыдущие исследования показали, что кофе и чай по отдельности связаны с пониженным риском приобретенного слабоумия — прогрессирующим ухудшением когнитивных способностей, из-за которого человек теряет независимый образ жизни. В 2019 году деменцией страдали свыше 50 миллионов жителей нашей планеты, а к 2050-му, по оценкам специалистов, их число достигнет 152 миллионов. Утрата познавательных функций и приобретенных знаний и умений вкупе с невозможностью познавать новое зачастую идут рука об руку с инсультом, на который приходится десять процентов всех смертей в мире. По мнению исследователей, деменция и инсульт имеют около 60 процентов общих факторов риска и защиты, к тому же нарушение церебрального кровообращения, приводящее к поражению мозга, удваивает риск развития деменции (постинсультное слабоумие). Инсульт встречается чаще, а путем его предотвращения можно избежать и более трети случаев слабоумия.

С учетом всего вышесказанного ученые из Школы общественного здравоохранения при Тяньцзиньском медицинском университете (Китай) и Йельского университета (Коннектикут, Соединенные Штаты Америки) решили проверить, как комбинация кофе и чая повлияет на риск инсульта, деменции, а также постинсультного слабоумия. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Medicine.

В выборку вошли 365 682 человека (45,7% — мужчины) старше 50 лет, данные по которым брали из Британского Биобанка. Из обзора исключили людей с инсультом и деменцией в анамнезе. Участники рассказали, сколько кофе и чая они выпивают в день, а также какой вид этих напитков предпочитают (черный или зеленый чай, кофе без кофеина, растворимый, фильтрованный, молотый, эспрессо и прочее). Еще ученые учитывали такие переменные, как пол, возраст, этническая принадлежность, уровень образования и доход, наличие вредных привычек и хронических заболеваний, физическая активность и рацион. За одиннадцатилетний период наблюдений у 5079 человек развилось слабоумие, а 10 053 пережили хотя бы один приступ инсульта.

В общей сложности 75 986 (20,8%) участников не употребляли кофе, а 50 009 (13,7%) — чай; 59 558 (16,29%) ежедневно выпивали от 0,5 до одной чашки кофе и более четырех чашек чая; 50 015 (13,68%) не включали в рацион кофе, но пили по четыре чашки чая; 44 868 (12,27%) предпочитали от двух до трех чашек кофе и столько же чая в день. «Кофеманами» в основном были мужчины, белые, бывшие курильщики, нынешние пьющие, имеющие высшее образование и высокий доход. Любителями чая оказались, опять же, мужчины, никогда не курившие, но употребляющие алкоголь, окончившие вуз и отличавшиеся высокой физической активностью. В число тех, кто пил как кофе, так и чай, с большей вероятностью входили пожилые, мужчины, белые, бросившие курить, но продолжающие потреблять спиртное, с высшим образованием и обеспеченные.

«Мы выделили следующие категории: ноль, половина или одна, две или три, четыре или более чашки кофе либо чая в день. Затем использовали модель пропорциональных рисков Кокса для оценки связи между потреблением кофе и чая с частотой инсульта и деменции», — пишут авторы статьи.

Как показали результаты, кофе коррелировало с более низким риском инсульта: по сравнению с теми, кто не потреблял этот напиток, у выпивавших от 0,5 до одной, от двух до трех либо более четырех чашек в день вероятность развития этого состояние падала на 10%, 12% и 8% соответственно. Чай тоже был связан с с пониженным риском инсульта: на 3%, 16% и 16% для каждой из категорий соответственно. Сочетание кофе и чая ассоциировалось со сниженной вероятностью инсульта, в том числе ишемического: для двух-трех чашек ежедневно риск опускался на 32% (инсульт) и 38% (ишемический инсульт). Однако никакой связи с геморрагическим инсультом не наблюдалось.

Что касается деменции, в том числе сосудистой, потребление чая тоже снижало шансы на их развитие (но не болезни Альцгеймера). «Самым низким риск слабоумия оказался при ежедневном потреблении от 0,5 до одной чашки кофе и как минимум четырех чашек чая. По сравнению с теми, кто не пил кофе и чай, для любителей выпить половину или одну чашку кофе и более четырех чашек чая вероятность была на 30% ниже, а также на 28% ниже для тех, кто выпивал по две-три чашки кофе и столько же чая за сутки. <…> По сравнению с участниками, которые пили только кофе или чай, у тех, кто любили оба этих напитка, мы обнаружили более низкий риск инсульта (на 11%), ишемического инсульта (минус 11%), деменции (минус 8%) и сосудистой деменции (минус 18%)», — сообщили исследователи.

Из 13 352 участников, перенесших инсульт, у 646 человек в течение примерно семи лет развилось слабоумие (119 пациентов с болезнью Альцгеймера и 315 с сосудистой деменцией). У людей, ежедневно выпивавших от двух до трех чашек кофе, риск слабоумия и сосудистой деменции был на 20% ниже. Для чая такой корреляции не выявили. А вот сочетание двух напитков ассоциировалось с падением вероятности постинсультного слабоумия на 50% (половина или одна чашка кофе и две-три чашки чая в сутки).

Что касается подтипов кофе, то ученые обнаружили корреляцию между молотым кофе и более низким риском инсульта (минус 10%), слабоумия (минус 17%), болезни Альцгеймера и сосудистой деменции (минус 18%) — по сравнению с растворимым.

Несмотря на воодушевляющие результаты, авторы работы предупреждают, что Британский Биобанк представляет собой здоровую выборку по сравнению с общей популяцией. Кроме того, выявить причинно-следственную связь на основе ассоциаций невозможно. Значит, для полного понимания нужны дополнительные исследования.

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