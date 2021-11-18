Что происходит в лагере мигрантов на польской границе с самого утра? 5 18.11.2021, 9:41

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Видеофакт.

Появилось видео о том, что происходит в лагере мигрантов на польской границе с самого утра.

Люди продолжают находиться у КПП «Брузги», жгут костры, некоторые собирают вещи, но пока из лагеря не выходят.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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