Что происходит в лагере мигрантов на польской границе с самого утра?5
- 18.11.2021, 9:41
- 11,034
Видеофакт.
Появилось видео о том, что происходит в лагере мигрантов на польской границе с самого утра.
Люди продолжают находиться у КПП «Брузги», жгут костры, некоторые собирают вещи, но пока из лагеря не выходят.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.